«Les emplacements réservés aux vélos sont obstrués par des valises et des poussettes», déplore le porte-parole des CFF Image: keystone

C'est la guerre entre les poussettes et les vélos dans les trains CFF

Les emplacements pour vélos dans les trains peuvent être réservés en avance auprès des CFF. Problème: certains passagers ayant ainsi procédé les retrouvent squattés par des bagages ou des poussettes. Comment réagir, dans ce genre de situations?



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Un pendulaire souhaitant transporter son vélo peut réserver une place dédiée auprès des CFF.

Sauf que cela n'a pas fonctionné comme prévu pour l'un d'eux, qui raconte sa mésaventure sur un forum spécial transports suisses de la plateforme Reddit:



«Ce matin, j'ai dû attendre une heure à Viège le train suivant pour Berne, parce qu'il n'y avait plus de place vélo disponible dans celui que j'avais prévu de prendre. Mais, une fois monté, j'ai dû me disputer pendant 15 minutes avec quelqu'un qui n'avait pas réservé, mais qui occupait ma place, et ne comprenait pas qu'il devait la libérer... Et maintenant, au retour, voilà à quoi ressemble «ma» place réservée: il n'y a aucune place pour mon vélo.»

L'image qui accompagne le poste, et illustre le trajet du retour. Image: reddit/r/sbb

Sur la photo jointe, on ne voit effectivement plus aucun espace pour un vélo. À la place, des valises et des sacs s'entassent. La carte journalière vélo coûte 15 francs, la réservation deux francs supplémentaires.

Le problème des poussettes

Sous la publication, d'autres utilisateurs conseillent de signaler ce genre de situation aux CFF — voire directement au chef de train. D'autres nuancent toutefois, relevant que le personnel n'est pas toujours joignable.

D'autres encore pointent un problème supplémentaire: les personnes avec des poussette qui, elles, ne peuvent pas réserver de place spécialement prévue à cet effet.



Les CFF connaissent ce problème. Carmen Hefti, porte-parole des CFF, répond:



«Nous recevons régulièrement des retours concernant des emplacements vélos bloqués par des bagages ou des poussettes. Il y a aussi des retours sur des places occupées par des vélos mal garés ou non réservés, mais moins fréquemment»



Les CFF disent comprendre l'agacement des usagers et travailler sur des solutions. Le nombre de places vélos a déjà été augmenté ces dernières années.

«D'ici fin 2028, 530 places vélos supplémentaires seront installées dans 106 voitures. Le système de vente et de réservation a par ailleurs été amélioré: les places vélos peuvent désormais être réservées via un aperçu graphique», précise Carmen Hefti. Un bémol toutefois: davantage de places vélos signifie aussi, à l'avenir, moins de places assises.



La marche à suivre en cas de conflit

Sous la fameuse publication Reddit, un utilisateur commente au sujet des poussettes: «les gens pourraient utiliser des poussettes normales plutôt que ces monstrueux 'chars de l'enfer'.»



Sur leur site internet, les CFF recommandent en effet d'emporter une poussette aussi petite et pliable que possible. Elle peut être déposée près de sièges rabattables.



Quant aux voyageurs avec beaucoup de bagages, les CFF leur conseillent de les enregistrer, ou au moins de vérifier le taux d'occupation des trains pour éviter l'affluence.



Aux cyclistes voyageant en train, Carmen Hefti recommande:



«Sur certaines lignes circulent des trains à deux étages, longs de 400 mètres, avec environ 1000 voyageurs à bord. Le personnel de bord n'est donc pas toujours immédiatement disponible. Nous recommandons de d'abord chercher le dialogue avec les autres voyageurs; c'est seulement ensuite, si cela ne fonctionne pas, que le personnel de bord aide à trouver une solution»

Carmen Hefti

Les pendulaires sont également invités à utiliser les zones balisées conformément à leur usage, et à laisser libres les places vélos réservées.



La priorité entre poussettes et vélos dépend de la zone concernée (poussettes/familles, fauteuil roulant, vélo). «Si un vélo dispose d'une réservation valable pour une place vélo réservable, cette place devrait être disponible. En cas de conflit d'usage malgré cela, le personnel de bord vient à l'aide, dans la mesure du possible, pour trouver une solution pragmatique», indiquent les CFF. De manière générale, un appel à la courtoisie entre tous les voyageurs est lancé.



La marche à suivre pour voyager avec son vélo

Comment s'y prendre au mieux, pour les cyclistes? Il convient d'abord de vérifier dans l'horaire en ligne si les vélos sont admis dans le train concerné, ou si une réservation est obligatoire. Cela se reconnaît au pictogramme vélo, barré ou non.



Dans certains trains, les vélos ne sont autorisés qu'à certaines heures, la prise en charge étant restreinte aux heures de pointe. Les places étant limitées et très demandées le week-end, mieux vaut réserver tôt: et c'est possible jusqu'à trois mois à l'avance. Sans réservation, lors d'un contrôle, un supplément de dix francs est facturé.



Le jour du voyage, la place réservée se trouve grâce à la composition du train, qui indique dans quels secteurs s'arrêtent les voitures équipées de places vélos. L'horaire en ligne et l'application SBB Mobile affichent ces emplacements via un pictogramme vélo pour de nombreuses liaisons. Pour les trains avec réservation, il faut prêter attention au numéro de la voiture.



Les CFF rappellent enfin que le vélo peut aussi être expédié séparément ou loué sur place.

