Suisse

Transports

Le Léman Express est bientôt de retour



Le retour du Léman Express est pour bientôt

Dès le 5 avril, les trains transfrontaliers reprendront leurs voyages par delà les frontières. Suffisamment d'agents CFF ont pu être formés.

Concrètement, dès le 5 avril, il y aura de nouveau six fréquences par heure entre Genève et Annemasse, avec la réintroduction de trains Léman Express toutes les quinze minutes. Les RegioExpress des CFF entre Annemasse et Saint-Maurice, via Lausanne et Vevey, reprendront leurs relations normales toutes les 30 minutes.

Enfin, les relations directes sur les lignes L2 et L4 entre Annecy/Annemasse et Coppet sans changement seront de retour.

En revanche...

L'offre nocturne du week-end entre Coppet et Annemasse demeure suspendue jusqu'à nouvel ordre en raison de la crise sanitaire. (ats)

Plus d'articles «Actu» Il y a cinq ans Bruxelles était traumatisée par un attentat djihadiste Link zum Artikel A Limoges, personne n'est obligé de porter le masque Link zum Artikel En 2020, près de 16 000 Suisses se sont fait avoir sur Internet Link zum Artikel Canal+ aurait protégé le journaliste Pierre Menès, accusé d'aggressions Link zum Artikel