Ce tunnel à 186 millions va transformer La Chaux-de-Fonds

Ce tunnel «va changer le fonctionnement» de cette ville romande

Le creusement du tunnel des Arêtes a officiellement débuté. Long de 1154 mètres, il doit contribuer à soulager un centre-ville traversé par 22 000 voitures quotidiennement.

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Les autorités neuchâteloises ont donné jeudi le premier coup de pioche au tunnel des Arêtes dans le cadre du chantier à 186 millions de la route de contournement est de La Chaux-de-Fonds (NE). La H18 promet d'accroître l'attrait économique et résidentiel de la Métropole horlogère.

«C'est un geste symbolique, après des années de travail et d'oppositions», a dit devant le portail sud du tunnel le conseiller d'Etat Laurent Favre, chef du Département du développement territorial et de l'environnement. Le creusement de l'ouvrage de 1154 mètres répond à la vision neuchâteloise de la Mobilité 2030.

Une machine prête à creuser. Image: Etat de Neuchâtel

«Le projet montre les ambitions pour La Chaux-de-Fonds et l'ensemble du canton», s'est réjoui le ministre et cheville ouvrière du dossier qui partira en mars prochain. «Le tunnel va changer le fonctionnement et le développement de la ville», a ajouté le conseiller communal Thierry Brechbühler, chargé des travaux publics.

Une histoire de tunnels

L'élu a rappelé que l'histoire de la Métropole horlogère a été marquée par les tunnels, en évoquant les ouvrages ferroviaires du 19e siècle vers Neuchâtel et Bienne (BE), puis les tunnels routiers sous la Vue-des-Alpes à la fin du 20e. Sans oublier les galeries creusées depuis l'Areuse pour y amener l'eau potable dès 1887.

L'investissement, auquel la Confédération contribue à hauteur de 110 millions de francs, s'inscrit dans une série de constructions au bénéfice du dynamisme des Montagnes neuchâteloises. Il y a les contournements du Locle et sud de La Chaux-de-Fonds ainsi que la ligne ferroviaire directe entre le Haut et le Bas prévue pour 2041.

Le tracé du tunnel des Arêtes. Image: dr

Le tunnel servira à désengorger le centre-ville de La Chaux-de-Fonds, où passent 22 000 voitures par jour, mais aussi à remodeler tout le trafic de transit de la cité de 38 000 habitants. De plus, il intéresse le haut vallon de Saint-Imier (BE), en améliorant sa liaison via l'autoroute A20 vers Neuchâtel et le Plateau.

Plébiscite en votation

Le chantier du contournement a démarré dès 2025, après que le Tribunal fédéral a déclaré, il y a deux ans, irrecevable le dernier recours des opposants, à la grande satisfaction du Conseil d'Etat après cinq ans de procédure. La tentative de ces derniers devant la Cour européenne des droits de l'homme a échoué.

Le projet a été plébiscité par le peuple neuchâtelois en novembre 2021 par 77,21% des voix, à l'unanimité des communes, a rappelé Laurent Favre. Eu égard aux enjeux climatiques, Gilles Lequertier, directeur du consortium d'entreprises H18-L300, a souligné la qualité du volet environnemental du chantier.

L'actuel rond-point du Bas-de-Reymond. Keystone

La zone du Bas-du-Reymond, où se trouve le portail sud, a été ou est le lieu de vastes travaux. Outre le remplacement achevé des passages supérieurs CFF de Malakoff et des Petites-Crosettes, l'énergéticien Viteos y édifie son siège principal. La route H18 relie Bâle à La Chaux-de-Fonds sur 82 km, via les Franches-Montagnes et Delémont. (jah/ats)