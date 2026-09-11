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Ces crevettes Coop vendues en Suisse sont dangereuses

Coop rappelle les crevettes Jumbo bio Naturaplan, 120 grammes, et le cocktail de crevettes bio Naturaplan, 150 grammes
Voici le produit en question.Image: coop

Ne mangez pas ces crevettes bio vendues chez Coop

Coop procède au rappel de deux produits Naturaplan après la détection d’un risque de présence de salmonelles. Les clients sont priés de ne pas consommer les crevettes concernées et peuvent les rapporter en magasin pour être remboursés.
11.09.2026, 09:1711.09.2026, 09:17

Le rappel concerne les crevettes Jumbo bio Naturaplan de 120 grammes et le cocktail de crevettes bio Naturaplan de 150 grammes, indique Coop. Selon le distributeur, ces produits peuvent contenir des salmonelles et représentent donc «un risque potentiel pour la santé».

Les produits ont déjà été retirés de la vente. Ils étaient disponibles dans les supermarchés Coop, les Coop City, les Coop Pronto ainsi que sur le magasin en ligne de l'enseigne.

Pour les crevettes Jumbo bio Naturaplan de 120 grammes, vendues 7,95 francs, le rappel porte uniquement sur les dates limites de consommation des 9, 10, 11, 12, 13, 16 et 17 septembre 2026. Les numéros de lot concernés sont 14127, 14120 et 14124. Ces produits ont été commercialisés entre le 28 août et le 10 septembre.

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Pour le cocktail de crevettes bio Naturaplan de 150 grammes, vendu 7,50 francs, les dates limites de consommation concernées sont les 14, 15, 16, 17, 18 et 22 septembre 2026. Les lots concernés portent les numéros 14120 et 14132 et ont été vendus entre le 30 août et le 10 septembre.

Coop précise que les produits portant d’autres dates limites de consommation ne sont pas concernés par le rappel. Les personnes qui possèdent l’un des produits concernés ne doivent pas le consommer. La marchandise peut être rapportée dans n’importe quel point de vente Coop, où son prix sera remboursé. (hun)

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