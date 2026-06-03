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Vers un «non» à l'initiative de l'UDC, impasse sur le service civil

Voici ce que les Suisses auraient dit à l'initiative de l'UDC fin mai

Selon un nouveau sondage SSR et 20 Minutes/Tamedia, les Suisses auraient rejeté l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions». La donne est plus nuancée pour la réforme du service civil.
03.06.2026, 06:0003.06.2026, 06:07

Si les Suisses avaient dû voter à la fin mai, ils auraient rejeté l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions». Selon les sondages SSR et 20 Minutes/Tamedia, ils auraient dit non à 52% au texte de l'UDC. La réforme du service civil, elle, est encore dans l'impasse.

Sur l'«initiative sur la durabilité» de l'UDC, une tendance au non s'est formée depuis la première vague de sondages, indique la SSR mercredi dans son deuxième sondage. Le taux de refus a progressé de 47% à 52%, alors que celui du «oui» est passé de 47% à 45%.

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Le sondage 20 Minutes/Tamedia montre la même évolution, avec un refus à 52% (contre 46% dans la précédente enquête) et un camp du «oui» qui recule de 52% à 47%. Un troisième sondage, réalisé par l'institut YouGov, parle quant à lui de 55% de non contre 38% de oui.

Pour la réforme du service civil, le sondage 20 Minutes/Tamedia donne les deux camps à égalité à 48%. Celui de la SSR donne une légère avance au camp du «oui» (48% contre 46%), mais souligne que les opposants se renforcent. YouGov donne lui le non à 49% et le oui à 37%. (sda/ats/svp)

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