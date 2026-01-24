beau temps
DE | FR
burger
Suisse
UDC

L’UDC dit non à l’imposition individuelle

L’UDC dit non à l’imposition individuelle

Réunis samedi à Näfels, les délégués de l’UDC ont rejeté à une large majorité le projet d’imposition individuelle, qu’ils jugent bureaucratique et défavorable aux familles.
24.01.2026, 15:3124.01.2026, 15:36
Le conseiller national UDC Thomas Matter, initiateur du projet visant à réduire de moitié les redevances, plaide en faveur d&#039;une baisse des redevances SSR.
Le conseiller national UDC Thomas Matter, initiateur du projet visant à réduire de moitié les redevances, plaide en faveur d'une baisse des redevances SSR.Image: Keystone

L'UDC rejette l'imposition individuelle. Les délégués du parti, réunis samedi à Näfels (GL), ont dit non par 321 voix contre 20 et 1 abstention à cette proposition qui sera soumise au peuple le 8 mars.

Une majorité est d'avis que l'imposition individuelle va créer un «monstre bureaucratique». De plus, le projet ne profitera qu'aux couples à double revenu et aux ménages riches et pénalisera les familles.

Le président de l'UDC sonne l’alarme sur le déclin de la Suisse

La loi sur l'imposition individuelle vise à supprimer la pénalisation du mariage. Elle s'appliquera à tous les échelons de l'Etat: Confédération, cantons et communes. Chacun devra remplir une déclaration d'impôt, indépendamment de son état civil.

Lors de l'assemblée des délégués, l'UDC a également décidé de soutenir l'initiative visant à réduire de moitié la redevance radio/TV de la SSR. La veille, le comité directeur du parti avait décidé de rejeter l'initiative populaire sur le Fonds climat et de soutenir celle sur l'argent liquide ainsi que son contre-projet. (dal/ats)

Thèmes
Des aurores boréales ont illuminé la Suisse
1 / 16
Des aurores boréales ont illuminé la Suisse
source: lecteur
partager sur Facebookpartager sur X
- Thomas Aeschi (UDC) arrêté par la police au Palais fédéral
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Bandidos vs. Hells Angels à Genève: Un tireur prend 8 ans de prison
Un tireur de la fusillade de mai 2022 entre motards des Bandidos et Hells Angels dans un bar de Plainpalais à Genève a été condamné vendredi à 8 ans de prison.
Le Tribunal criminel a infligé des peines à deux autres protagonistes. Un quatrième est totalement acquitté.
L’article