Le président de l'UDC sonne l’alarme sur le déclin de la Suisse

Devant les délégués réunis à Näfels, le président de l’UDC a dressé un bilan alarmiste à mi-législature, dénonçant le chaos de l’asile, la misère éducative et une élite politique décadente.

Plus de «Suisse»

Le conseiller national et président du parti Marcel Dettling, UDC-SZ, centre-gauche, s'entretient avec le conseiller national et chef de groupe Thomas Aeschi, UDC-ZG, centre-droit, à côté du conseiller national Thomas Matter, UDC-ZH, à gauche, et de Manuel Strupler, UDC-TG, à droite. Keystone

La Suisse est en train de se dégrader, a insisté le président de l’UDC Marcel Dettling samedi devant les délégués réunis à Näfels (GL), dressant un bilan alarmiste à mi-législature. Son parti revient à la charge sur l’école publique qu'il juge en crise.

«Nous devons mettre un terme à cette dégradation et remettre la Suisse sur les rails» Marcel Dettling

Il a vivement critiqué le «chaos de l'asile» qui a entraîné «une explosion» des coûts et de la criminalité.

Le conseiller national schwyzois a aussi plaidé pour un retour aux valeurs traditionnelles suisses et chrétiennes. Il a fustigé une élite politique décadente, responsable selon lui du déclin de la Suisse et de la remise en cause de sa souveraineté face à l'UE et l'OTAN.

Le Schwyzois a encore déploré une «misère éducative». A Näfels, la détérioration de l'école publique est en point de mire: violence, échec des réformes, niveau en baisse. L'UDC reproche aux autres partis de minimiser ces problèmes et veut des solutions. (dal/ats)