en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
UDC

Le président de l'UDC sonne l’alarme sur le déclin de la Suisse

Le président de l'UDC sonne l’alarme sur le déclin de la Suisse

Devant les délégués réunis à Näfels, le président de l’UDC a dressé un bilan alarmiste à mi-législature, dénonçant le chaos de l’asile, la misère éducative et une élite politique décadente.
24.01.2026, 11:2624.01.2026, 11:50
Nationalrat und Parteipraesident Marcel Dettling, SVP-SZ, Mitte-links, spricht mit Nationalrat und Fraktionschef Thomas Aeschi, SVP-ZG, Mitte-rechts, neben Nationalrate Thomas Matter, SVP-ZH, links, u ...
Le conseiller national et président du parti Marcel Dettling, UDC-SZ, centre-gauche, s'entretient avec le conseiller national et chef de groupe Thomas Aeschi, UDC-ZG, centre-droit, à côté du conseiller national Thomas Matter, UDC-ZH, à gauche, et de Manuel Strupler, UDC-TG, à droite.Keystone

La Suisse est en train de se dégrader, a insisté le président de l’UDC Marcel Dettling samedi devant les délégués réunis à Näfels (GL), dressant un bilan alarmiste à mi-législature. Son parti revient à la charge sur l’école publique qu'il juge en crise.

«Nous devons mettre un terme à cette dégradation et remettre la Suisse sur les rails»
Marcel Dettling

Il a vivement critiqué le «chaos de l'asile» qui a entraîné «une explosion» des coûts et de la criminalité.

Le conseiller national schwyzois a aussi plaidé pour un retour aux valeurs traditionnelles suisses et chrétiennes. Il a fustigé une élite politique décadente, responsable selon lui du déclin de la Suisse et de la remise en cause de sa souveraineté face à l'UE et l'OTAN.

L’UDC relance le débat sur l’école publique en crise

Le Schwyzois a encore déploré une «misère éducative». A Näfels, la détérioration de l'école publique est en point de mire: violence, échec des réformes, niveau en baisse. L'UDC reproche aux autres partis de minimiser ces problèmes et veut des solutions. (dal/ats)

Thèmes
Des aurores boréales ont illuminé la Suisse
1 / 16
Des aurores boréales ont illuminé la Suisse
source: lecteur
partager sur Facebookpartager sur X
- Thomas Aeschi (UDC) arrêté par la police au Palais fédéral
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
L'humoriste et comédien genevois Alain Monney est mort
Musicien, comédien, scénariste, homme de radio et de télévision, le Genevois Alain Monney est décédé à l'âge de 74 ans. Inoubliable Bernard des Pique-Meurons, il laisse derrière lui un héritage de taille.
L'artiste genevois Alain Monney s'est éteint à 74 ans, rapporte la RTS. Du groupe folk Aristide Padygros aux Pique-Meurons en passant par Carabine FM, Alain Monney a marqué la scène culturelle romande.
L’article