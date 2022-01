La phase des fortes restrictions touche à sa fin, estime Maurer

Ueli Maurer, ministre des Finances. Image: sda

Le ministre des Finances rappelle que la pandémie n'est pas encore sous contrôle, mais en Suisse, il faut penser à l'après. Notamment en limitant l'impact sur l'économie.

La phase des mesures fortes prises pour lutter contre le coronavirus pourrait bientôt s'achever, estime le ministre suisse des finances Ueli Maurer. Mais la pandémie ne sera pas sous contrôle avant trois ou quatre ans au niveau mondial, ajoute-t-il dans un entretien diffusé lundi dans le journal alémanique Blick. Maurer poursuit:

«Cela signifie que nous devrons réfléchir à une stratégie de vaccination»

La responsabilité doit passer de l'Etat «aux gens, aux parents, aux médecins de famille», estime le ministre. La société est plus divisée que jamais, constate l'élu UDC zurichois. «Je connais des personnes qui ont construit une maison ensemble, qui ont vécu paisiblement 40 ans dans leur appartement respectif, et qui ne se disent même plus bonjour.»

Ce que préconise le ministre des Finances

Si l'Etat ne veut pas perdre totalement la confiance de ses citoyens, «nous devons revenir rapidement à la normalité», estime Ueli Maurer. Il plaide pour une réouverture par étapes, qui devrait aller en s'accélérant pour aplanir les oppositions.

Et la première mesure qui peut être levée, c'est la quarantaine, lâche le conseiller fédéral. «Elle coûte le plus cher au niveau économique.»

Il y a quelques jours, le ministre de la Santé Alain Berset a laissé entrevoir pour mercredi une levée de la quarantaine pour les personnes ayant été en contact avec des infectés au Covid-19 et la fin de l'obligation de travailler à domicile. Il a également annoncé des consultations pour des mesures supplémentaires.

(jah/ats)