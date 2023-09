L'armée suisse forme des Ukrainiens et ce n'est «pas tragique» selon l'UDC

Trois militaires ukrainiens ont reçu des cours de formation dispensés par l'armée suisse à Stans-Oberdorf, dans le canton de Nidwald. Est-ce compatible avec la neutralité helvétique?

Plus de «Suisse»

L'année dernière, l'armée suisse a formé trois militaires ukrainiens à Stans-Oberdorf, dans le canton de Nidwald. L'information, révélée ce vendredi par nos collègues du Tages-Anzeiger, a été confirmée par le Département de la défense (DDPS). Mais est-ce compatible avec la fameuse neutralité suisse, décidément bien mise à mal depuis le début de la guerre en Ukraine?

La neutralité suisse posait déjà problème avec les chars Leopard👇 Viola Amherd agacée par les affaires liées au groupe Ruag

Est-on allé trop loin en formant des soldats ukrainiens?

Alors que la gauche trouve que la Suisse n'en fait pas assez pour aider l'Ukraine, l'UDC, elle, n'a de cesse de brandir l'étendard de la sacro-sainte neutralité helvétique et de mettre en garde notre pays sur les décisions prises depuis le début de la guerre en Ukraine. Le conseiller national du parti conservateur, Walter Wobmann a d'ailleurs déclaré à nos collègues alémaniques:

«La Suisse s'immisce trop. Elle devrait se concentrer sur la médiation entre les belligérants et proposer ses services de paix»

Former des Ukrainiens? On se posait déjà la question 👇 La Suisse est la Mecque du Leopard 2: formera-t-elle des Ukrainiens?

Et pourtant, dans ce cas précis, ce dernier estime que la formation de ces trois militaires ukrainiens en Suisse n'est «pas tragique». Pourquoi tant de complaisance de la part de l'UDC? C'est que la formation reçue par ces Ukrainiens ne concerne que le domaine médical et humanitaire.

👉 Suivez en direct la guerre contre l'Ukraine 👈

En effet, le cours dispensé à ces militaires consiste en des mesures de premiers secours concernant des soldats secouristes et sanitaires.

Et former des Russes ?

Un problème subsiste toutefois. Pour pouvoir prétendre à la neutralité, la Suisse ne doit pas prendre partie. Si elle forme des militaires ukrainiens, elle devrait alors aussi former des Russes. Mais ce cas de figure est actuellement impossible, comme l'explique le DDPS :

«Actuellement, cela est exclu, car les représentants des Etats sanctionnés sont exclus des cours et des manifestations organisées par l'armée suisse»

A noter, toutefois, que la participation de militaires internationaux à des formations de l'armée suisse n'est pas une nouveauté. Le site de formation Swissint étant membre d'un réseau mondial d'établissement qui propose des stages et des séminaires universitaires aux personnels civils et militaires des pays de l'OTAN et des pays partenaires. Des militaires ukrainiens avaient déjà participé auparavant à divers cours de formation.

(mat)