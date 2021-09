Trois doses de vaccin (voire plus) contre le Covid? Oui c’est sérieux

Non pas deux doses de vaccin, mais trois – ou plus – pour lutter contre le Covid: l’idée avance dans le monde. Pourquoi? Avec l’aide de Didier Trono, virologue et membre de la Task Force de la Confédération, on débroussaille pour mieux comprendre.

Depuis une dizaine de jours, on lit dans la presse qu’une troisième dose de vaccin anti-Covid au minimum serait nécessaire, en sus des deux injections actuelles.

Cette idée concerne les vaccins ARNm, soit ceux de Pfizer-Biontech et de Moderna. D’où vient-elle? C’est en fait le big boss de Pfizer, Albert Bourla, qui l’a affirmé sur la chaîne américaine CNBC, le 15 avril. Il a dit précisément:

De son côté, Moderna a aussi dit travailler sur une piqûre de rappel au Tages Anzeiger.

En Suisse, au …