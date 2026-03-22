assez ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Incendie

«Rien n'est vrai»: Jacques Moretti sort du silence

KEYPIX - The owner of Le Constellation bar Jacques Moretti is photographed for a hearing before the public prosecutor of the canton of Valais, in Sion Monday, February 9, 2026. 41 people mostly teenag ...
Jacques Moretti conteste les chiffres qui circulent dans la presse.Image: KEYSTONE

«Rien n'est vrai»: Jacques Moretti sort du silence

Jacques Moretti, propriétaire du Constellation à Crans-Montana, dément les informations parues dans plusieurs médias sur la capacité d'accueil de son établissement ravagé par les flammes dans la nuit du Nouvel-An.
22.03.2026, 11:1122.03.2026, 11:24

«Rien de tout cela n'est vrai, pas un seul chiffre n'est correct», aurait déclaré Jacques Moretti, propriétaire du Constellation, à nos confrères de 20 Minutes, samedi devant son domicile.

Késako? A l'origine de la polémique, un article de la NZZ, qui évoquait la présence de 132 personnes au sous-sol et 32 au rez-de-chaussée du bar de Crans-Montana, au moment de l'incendie qui a coûté la vie à 41 personnes — alors que la capacité autorisée n'aurait été que de 100 personnes en bas et 50 en haut.

Enquête sur les Moretti: un élu PS «met la pression» sur le Conseil fédéral

Un expert en protection incendie cité par le quotidien zurichois allait plus loin encore, estimant que l'établissement, sachant qu'il n'y avait qu'une seule sortie, n'aurait pas dû être exploité «même avec 50 clients».

«Tout est faux»?

«Tout est faux», réplique le patron, qui reconnaît toutefois un écart entre les chiffres évoqués et la capacité autorisée — une question qui reste à ce jour floue.

Selon des documents judiciaires, un rapport de sécurité communal de juin 2019 mentionnerait une capacité de 100 personnes au rez-de-chaussée, 100 au sous-sol, et 50 supplémentaires dans le fumoir situé en sous-sol.

Le «fils» de Jacques Moretti visé par une plainte pénale

C'est précisément sur ce dernier point que les interprétations divergent. Le contrôleur de la protection incendie estime que les 50 places du fumoir sont comprises dans celles du sous-sol. Jacques Moretti soutient au contraire qu'elles s'y ajoutent — ce qui porterait la capacité totale à 150 personnes en bas et 250 au total.

Capacité maximale de 200 ou 250 clients? La justice devra trancher.

(dag)

L'actu en Suisse c'est par ici
Les locataires suisses gagneraient 4400 francs avec cette solution
Les locataires suisses gagneraient 4400 francs avec cette solution
de samuel bendahan
Télécabine tombée: Une mise à jour facultative n'a pas été faite
Télécabine tombée: Une mise à jour facultative n'a pas été faite
«Les Suisses sont devenus plus agressifs»: le chef des polices se confie
«Les Suisses sont devenus plus agressifs»: le chef des polices se confie
de Othmar von Matt
Manor ferme dans cette capitale romande: «Il n’y a plus de vie»
8
Manor ferme dans cette capitale romande: «Il n’y a plus de vie»
de Antoine Menusier
Thèmes
Ce gâteau au chocolat Dubaï rend tout le monde fou
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La 40e édition du FIFF a été inaugurée
La 40e édition du Festival international du film de Fribourg (FIFF) a été lancée vendredi, «sous des augures festifs et rassembleurs». Après les discours, dont celui d'Elisabeth Baume-Schneider, les spectateurs ont vu le premier des 114 films de la sélection.
La cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider, cheffe du Département de l'intérieur, qui est revenue sur l'importance du festival. «Dans ce monde bruyant, aux gesticulations déconcertantes, la voix des artistes doit se faire entendre», a noté la ministre de la culture.
L’article