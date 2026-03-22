Jacques Moretti conteste les chiffres qui circulent dans la presse. Image: KEYSTONE

«Rien n'est vrai»: Jacques Moretti sort du silence

Jacques Moretti, propriétaire du Constellation à Crans-Montana, dément les informations parues dans plusieurs médias sur la capacité d'accueil de son établissement ravagé par les flammes dans la nuit du Nouvel-An.

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«Rien de tout cela n'est vrai, pas un seul chiffre n'est correct», aurait déclaré Jacques Moretti, propriétaire du Constellation, à nos confrères de 20 Minutes, samedi devant son domicile.



Késako? A l'origine de la polémique, un article de la NZZ, qui évoquait la présence de 132 personnes au sous-sol et 32 au rez-de-chaussée du bar de Crans-Montana, au moment de l'incendie qui a coûté la vie à 41 personnes — alors que la capacité autorisée n'aurait été que de 100 personnes en bas et 50 en haut.

Un expert en protection incendie cité par le quotidien zurichois allait plus loin encore, estimant que l'établissement, sachant qu'il n'y avait qu'une seule sortie, n'aurait pas dû être exploité «même avec 50 clients».



«Tout est faux»?

«Tout est faux», réplique le patron, qui reconnaît toutefois un écart entre les chiffres évoqués et la capacité autorisée — une question qui reste à ce jour floue.



Selon des documents judiciaires, un rapport de sécurité communal de juin 2019 mentionnerait une capacité de 100 personnes au rez-de-chaussée, 100 au sous-sol, et 50 supplémentaires dans le fumoir situé en sous-sol.

C'est précisément sur ce dernier point que les interprétations divergent. Le contrôleur de la protection incendie estime que les 50 places du fumoir sont comprises dans celles du sous-sol. Jacques Moretti soutient au contraire qu'elles s'y ajoutent — ce qui porterait la capacité totale à 150 personnes en bas et 250 au total.

Capacité maximale de 200 ou 250 clients? La justice devra trancher.

(dag)