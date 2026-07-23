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Cette règle méconnue permet d'éviter les bouchons sur l'autoroute

Vidéo: watson

Un policier suisse rappelle une règle méconnue sur l'autoroute

Se rabattre au dernier moment sur l'autoroute n'est pas un manque de courtoisie. Cette règle, souvent mal comprise, permet au contraire de fluidifier le trafic. C'est la police zurichoise qui vient de le rappeler dans une vidéo.
23.07.2026, 09:3923.07.2026, 09:39

En circulant sur l'autoroute, vous vous êtes peut-être déjà fait klaxonner après vous être rabattu d'une voie au dernier moment. C'est pourtant ainsi que la loi est pensée.

Publiée il y a quelques jours sur Instagram et relayée par la RTS, une vidéo de la police cantonale de Zurich vient rappeler une règle du code de la route suisse largement méconnue: le principe de la fermeture éclair. Ce rafraîchissement théorique, visiblement nécessaire, a depuis été liké près de 30 000 fois et partagé plus de 16 000 fois.

Une règle qui a son importance

Le message du policier zurichois apparaissant dans la vidéo est clair. Lors d'un rétrécissement de chaussée, les automobilistes qui restent sur leur voie jusqu'au bout avant de se rabattre sont dans leur bon droit. «C'est bien ces automobilistes qui font juste», souligne-t-il.

Le fait de changer de voie trop tôt, souvent perçu comme un geste de politesse, optimise mal l'espace et perturbe en réalité la fluidité du trafic tout en augmentant le risque d'embouteillages.

La vidéo 👇

Vidéo: watson

Comme le rappelle la RTS, le principe de la fermeture éclair est inscrit depuis le 1er janvier 2021 dans l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR, article 8).

Selon l'Office fédéral des routes (OFROU), il s'applique à chaque fin de voie, qu'il s'agisse d'une suppression de voie de circulation, d'un accident ou d'un chantier. Depuis cette même date, le principe est également de rigueur en cas de ralentissement aux entrées d'autoroute.

Cette règle change tout pour les places visiteurs en Suisse

La règle consiste à utiliser les deux voies jusqu'à leur rétrécissement, se rabattre juste avant la fin de la voie et pas avant, puis laisser les véhicules s'insérer à tour de rôle, sans forcer le passage. Etre sur la voie maintenue ne donne en revanche pas la priorité. Le non-respect de cette règle est passible d'une amende d'ordre de 100 francs, souligne la RTS. (ysc)

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