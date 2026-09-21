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150'000 litres de mazout et de carburants ensevelis à Blatten

150'000 litres de mazout et de carburants ensevelis à Blatten

Près de 150'000 litres de mazout et de carburants se trouvent encore sous les décombres de Blatten (VS), après l’éboulement de mai 2025.
21.09.2026, 14:0721.09.2026, 14:07
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Ces hydrocarbures représentent une menace importante pour les eaux souterraines, sans danger immédiat pour l’eau potable.Image: KEYSTONE

Suite à l'éboulement survenu à Blatten (VS) en mai 2025, environ 150'000 litres de mazout et de carburants sont ensevelis sous les décombres, selon un rapport du service valaisan de l'environnement, transmis à Keystone-ATS. Le pétrole représente une grande menace pour les eaux souterraines, il n'y a toutefois pas de danger immédiat pour l'eau potable.

L'étude de 220 questionnaires, couvrant environ 80% des ménages a révélé qu'environ 150'000 litres de mazout et de carburants avaient été déversés par les bâtiments et les véhicules. Ces hydrocarbures minéraux constituent le groupe de polluants le plus problématique. D'autres substances, telles que l'huile de moteur, les batteries ou les pesticides, sont présentes en quantités relativement faibles.

Menace pour les eaux souterraines

Le pétrole déversé représente un danger important pour le lac nouvellement formé, l’usine Lonza et les eaux souterraines. Dès l’été 2025, des nappes d’huile étaient régulièrement visibles sur le lac. Des échantillons d’eau ont par la suite révélé la présence de traces d’hydrocarbures. Selon le rapport, il n’y a pas de danger immédiat pour l’eau potable, car aucune eau potable n’est prélevée dans la nappe phréatique concernée.

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Une récupération complète des citernes et des véhicules renversés n’est pas proportionnée en raison de l’accès difficile, des dangers présents dans la zone et de la dispersion à grande échelle des polluants. Les mesures d’assainissement classiques ne peuvent être mises en œuvre que de manière très limitée.

Renforcement de la surveillance

Les auteurs du rapport recommandent donc un ensemble de mesures visant à minimiser les risques. Parmi celles-ci figurent la récupération des citernes facilement accessibles, la mise en place de barrages anti-pollution sur le lac et l’aspiration du pétrole qui s’écoule.

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La poursuite et le renforcement de la surveillance des eaux souterraines et de surface revêtent une importance capitale. Il est notamment prévu d'installer à Wiler (VS) deux appareils de mesure appelés piézomètres pour l'observation des eaux souterraines. Pour les futurs projets de construction, il est recommandé de mettre en place un «périmètre de contrôle» à l’intérieur duquel il faut s’attendre à la présence de substances polluantes lors des travaux.

Afin d'évaluer le potentiel de pollution, une enquête a été menée fin 2025 auprès des personnes concernées. La radio alémanique SRF avait rendu publics ces résultats en premier. (dal/ats)

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