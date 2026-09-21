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Madame Energie

Voici où et comment vous pourriez économiser le plus d'énergie

Aujourd’hui, la plupart des gens savent qu’éteindre la lumière n’économise pas autant d’énergie qu’on aimerait le croire. Et même ceux qui ne le savent pas encore s’en doutent depuis longtemps. Avoir un peu froid, en revanche, peut valoir le coup. Et oui, il va aussi falloir parler des voitures. Mais chaque chose en son temps.



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A une époque qui nous paraît remonter à Mathusalem, quand les ampoules à incandescence éclairaient encore les salons et les cuisines du monde entier, les mamans (et parfois les papas) apprenaient à leurs enfants à éteindre la lumière en quittant une pièce. Les ampoules consommaient tellement d’électricité et dégageaient tellement de chaleur qu’on aurait presque pu s’en servir comme mini-radiateurs.

Le plus fou? Alors que les LED se sont imposées ces dernières années et consomment jusqu’à 90% d’électricité en moins, éteindre la lumière est resté LE geste par excellence pour économiser l’énergie. Comme profondément ancré dans nos têtes.

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Ensemble pour un avenir énergétique durable! SuisseEnergie est le programme d'encouragement de l'Office fédéral de l'énergie et s'engage, par des mesures volontaires, à développer les énergies renouvelables et à optimiser l'efficacité énergétique. SuisseEnergie s'engage à atteindre les objectifs de la stratégie énergétique 2050 par le biais de la sensibilisation, de l'information, du conseil, de la formation et du perfectionnement ainsi que de l'assurance qualité.



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Il ne s'agit pas d'un contenu sponsorisé. Ce blog est un partenariat de contenu avec SuisseEnergie. Les articles sont rédigés par la journaliste indépendante Sabina Galbiati.Ensemble pour un avenir énergétique durable! SuisseEnergie est le programme d'encouragement de l'Office fédéral de l'énergie et s'engage, par des mesures volontaires, à développer les énergies renouvelables et à optimiser l'efficacité énergétique. SuisseEnergie s'engage à atteindre les objectifs de la stratégie énergétique 2050 par le biais de la sensibilisation, de l'information, du conseil, de la formation et du perfectionnement ainsi que de l'assurance qualité.Vous trouverez de plus amples informations sur le programme d'encouragement SuisseEnergie sur www.suisseenergie.ch

Bien sûr, les LED ont aussi provoqué un sacré effet rebond: vu qu’elles consomment moins, on éclaire toujours plus, la taille des téléviseurs et des écrans ne cessent d’augmenter et, dans l’espace public, on organise carrément des festivals de lumière. Et pourtant: moi aussi, j’éteins toujours la lumière quand je quitte une pièce. C’est plus fort que moi. En réalité, l’éclairage ne représente qu’environ 1,5% de la consommation d’énergie d’un ménage. Pour les fanatiques de l’interrupteur comme moi, c’est un peu frustrant.

Le plus fou dans l’histoire

Eteindre la lumière reste évidemment utile. Mais venons-en à quelque chose d’encore plus fou: vous aussi, vous connaissez des gens qui, pendant la saison froide, éteignent toujours la lumière chez eux, mais se baladent en t-shirt dans un appartement chauffé à 24 ou 25°C?

Bienvenue à l’autre extrémité de l’échelle de consommation. Malgré la révolution silencieuse des pompes à chaleur, c’est de loin pour le chauffage que nous consommons le plus d’énergie dans la maison, soit environ deux tiers en moyenne. Chaque degré en moins permet ainsi d’économiser environ 6% d’énergie de chauffage et une jolie somme d’argent, selon les turbulences sur le marché de l’énergie.

S'habituer aux températures plus basses

Je l’avoue: j’ai encore du mal à baisser le thermostat de mon chauffage préhistorique. Mais avec un gros pull, des chaussettes bien chaudes et un coussin chauffant pour les cas extrêmes, j’arrive finalement assez bien à maintenir mon studio à 21°C. Evidemment, il faut un peu de patience pour que mon corps s’habitue aux températures plus basses. Il paraît qu’il existe des cracks de l’énergie capables de passer l’hiver à 19°C. Mais là, je déclare forfait.

Ce qui se cache entre les LED et le chauffage

Entre les lampes LED et le chauffage, quelques autres dévoreurs énergétiques se bousculent évidemment au portillon. Avec environ 15% de la consommation d’énergie, l’eau chaude arrive en deuxième position. La douche offre donc elle aussi un joli potentiel d’économies.

Viennent ensuite les gros appareils ménagers qui utilisent de l’eau, produisent de la chaleur ou du froid. Autrement dit, le séchoir, la machine à laver, les plaques de cuisson, le four, le congélateur, le frigo… ou encore les climatiseurs lors d’un été comme celui-ci.

Pour tous ces appareils, mieux vaut regarder de près leur efficacité énergétique et les utiliser avec parcimonie. Vous connaissez la chanson: remplir complètement le lave-vaisselle et le lave-linge, utiliser les programmes Eco, et ainsi de suite.

Dans la cuisine, la cuisson, la vaisselle, la réfrigération et la congélation représentent par exemple à elles seules plus de 7% de l’énergie consommée par un ménage. Avec un peu de motivation, il y a donc moyen d’économiser une coquette somme.

Et puis, il y a la mobilité

Ce qui ne vous surprendra probablement pas, mais qu’on a tendance à oublier, c’est l’énorme quantité d’énergie engloutie par notre mobilité. En Suisse, nos déplacements en voiture, en bus, en train et compagnie absorbent plus d’un tiers de l’énergie totale, soit davantage que l’ensemble des ménages suisses réunis.

Et, parmi tous les moyens de transport, ce sont les voitures individuelles qui consomment le plus d’énergie, qu’il s’agisse d’électricité ou d’énergie issue de l’essence et du diesel. Cela ne tient pas seulement à leur nombre, mais aussi à leur manque d’efficacité. Quand on y pense… on déplace deux tonnes de tôle pour transporter, la plupart du temps, une seule personne d’un point A à un point B.

Les voitures aussi sont des radiateurs

En parlant d’inefficacité: un peu comme les anciennes ampoules à incandescence, les voitures à essence sont des radiateurs sur roues. Un moteur thermique transforme plus de 70% de l’énergie de l’essence en chaleur plutôt qu’en mouvement. Les voitures électriques, elles, transforment tout de même environ deux tiers de l’électricité en énergie motrice. Mais dans un cas comme dans l’autre, en matière de propulsion et de tonnes de tôle déplacées par personne, les transports publics et le vélo restent les plus efficaces. Vu sous cet angle, les bus électriques sont les LED de la route.

J’ai déjà partagé ici quelques trucs et astuces pour très bien se débrouiller sans voiture: faire ses courses sans chichis, ça aide à coup sûr, et j’ai évidemment déjà interrogé des connaissances comme de parfaits inconnus pour savoir comment ils gèrent leur quotidien familial sans voiture personnelle.

Une dernière réflexion: le faux argument de l’IA

Une phrase que j’entends encore et encore:

«L’IA et le streaming consomment beaaaaaucoup plus d’énergie que nous à la maison ou que n’importe qui avec sa voiture.»

La plupart des gens en ont évidemment conscience. Mais vous, qu’en pensez-vous? N’est-ce pas simplement un faux argument bien pratique pour continuer à consommer allègrement de l’énergie?