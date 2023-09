La Banque cantonale du Valais visée par une enquête

Ce Suisse s'est cru plus malin que les CFF et ça va lui coûter cher

Vous risquez de croiser ce reptile de plus en plus souvent en Suisse

Le lézard des murailles connaît une forte expansion en Suisse, au point de menacer d'autres espèces de reptiles endémiques. Des températures plus clémentes et sa capacité d'adaptation lui ont permis de prospérer au nord des Alpes.

Le soleil brille, un bruissement se fait entendre, un lézard passe à toute vitesse et se cache dans une fente. Une scène que beaucoup associent à des vacances au Tessin ou en Valais. Mais ces animaux apparaissent de plus en plus souvent au nord des Alpes, surtout dans les villes. Andreas Meyer, du Centre de coordination pour la protection des amphibiens et des reptiles de Suisse (Karch), explique pourquoi ce n'est pas forcément une bonne nouvelle.