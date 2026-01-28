Le Ministère public étend sa procédure contre un ancien chargé de sécurité

Le Ministère public valaisan a ouvert une procédure pénale contre un ancien chargé de sécurité de Crans-Montana, qui sera auditionné le 9 février.

Depuis le drame du 1er janvier, les époux Moretti étaient jusqu’à maintenant les seuls à devoir faire face à la justice. La RTS a appris que l’enquête s’étend au niveau des responsabilités de la commune de Crans-Montana.

L'un des chargés de sécurité, responsable de plusieurs contrôles incendies dans le bar Constellation sera auditionné le lundi 9 février. Il est prévenu dans le cadre de l’enquête sur le drame de Crans-Montana. Son avocat, Maître David Aïoutz a confirmé l'information.

La procédure vise à déterminer d’éventuelles responsabilités pénales liées aux manquements constatés dans le suivi des établissements publics. La présomption d’innocence demeure. (svp)