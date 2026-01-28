faible pluie
DE | FR
burger
Suisse
Valais

Crans-Montana: un ancien chargé de sécurité ciblé par la justice

Le Ministère public étend sa procédure contre un ancien chargé de sécurité

Le Ministère public valaisan a ouvert une procédure pénale contre un ancien chargé de sécurité de Crans-Montana, qui sera auditionné le 9 février.
28.01.2026, 18:2428.01.2026, 18:30

Depuis le drame du 1er janvier, les époux Moretti étaient jusqu’à maintenant les seuls à devoir faire face à la justice. La RTS a appris que l’enquête s’étend au niveau des responsabilités de la commune de Crans-Montana.

L'un des chargés de sécurité, responsable de plusieurs contrôles incendies dans le bar Constellation sera auditionné le lundi 9 février. Il est prévenu dans le cadre de l’enquête sur le drame de Crans-Montana. Son avocat, Maître David Aïoutz a confirmé l'information.

La procédure vise à déterminer d’éventuelles responsabilités pénales liées aux manquements constatés dans le suivi des établissements publics. La présomption d’innocence demeure. (svp)

Plus d'articles sur le drame de Crans-Montana
La serveuse Cyane avait engagé des démarches contre les Moretti
3
La serveuse Cyane avait engagé des démarches contre les Moretti
«Le Valais sert de manœuvre de diversion»
1
«Le Valais sert de manœuvre de diversion»
de Léonie Hagen
Mousse mise en cause: Hornbach et Jumbo réagissent
15
Mousse mise en cause: Hornbach et Jumbo réagissent
de Antoine Menusier
«C'était trop tôt pour un tel dessin»: Vigousse s’exprime sur Charlie Hebdo
7
«C'était trop tôt pour un tel dessin»: Vigousse s’exprime sur Charlie Hebdo
de Cynthia Ruefli
Thèmes
L'incendie dramatique du 1er janvier, à Crans-Montana (VS)
1 / 9
L'incendie dramatique du 1er janvier, à Crans-Montana (VS)

Un incendie s'est produit ce jeudi 1er janvier à 1h30 dans un bar de la station de ski de Crans-Montana (VS).
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Qui est la procureure «têtue et carrée» sur qui l'Italie met la pression?
Ce week-end, la patronne du gouvernement italien a renforcé le concert d’indignation contre la procureure générale valaisanne. Lors de son élection, celle-ci avait été élue grâce à ses capacités en communication. Aujourd'hui, que reste-t-il des promesses de sa nomination?
Béatrice Pilloud reste figée quelques secondes. Elle vient d’être élue nouvelle procureure générale du Valais. Sur la tribune du Grand Conseil, son mari lui serre la main, sa fille applaudit, son fils souffle visiblement. Béatrice Pilloud, elle, doit d’abord se ressaisir. Puis elle se tourne, rayonnante, vers les caméras de télévision.
L’article