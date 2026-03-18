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Du lait infantile dangereux était encore vendu en Suisse

Lait infantile dangereux encore vendu en février malgré le rappel
Image d'illustrationImage: Shutterstock

Du lait infantile dangereux était encore vendu en Suisse

L'émission A bon entendeur a acheté des boîtes de lait infantile dans plusieurs pharmacies romandes. Parmi elles se trouvaient des produits ayant fait l'objet d'un rappel.
18.03.2026, 11:2218.03.2026, 11:22

Du lait infantile potentiellement dangereux était encore disponible dans certaines pharmacies romandes à la mi-février, soit plusieurs jours après le rappel du produit en question, selon une enquête de la RTS. L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a ouvert une enquête.

Avec ces investigations, l'OSAV veut notamment savoir si les entreprises ont agi assez rapidement, explique une porte-parole, revenant sur l'émission A bon entendeur (ABE) diffusée mardi par la RTS.

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L'équipe d'ABE a acheté des boîtes de lait infantile dans 16 pharmacies romandes les 12 et 13 février. Parmi elles se trouvent deux boîtes de lait infantile potentiellement dangereuses produites par Danone, qui auraient dû être retirées.

Présence possible de céréulide

Nestlé a rappelé dès le 5 janvier des préparations pour bébés dans plusieurs pays européens, dont la Suisse. Hochdorf a suivi, et enfin Danone le 5 février. Le géant de l'agroalimentaire évoquait une mesure de précaution due à la présence possible de céréulide, produit par le micro-organisme Bacillus cereus, dans l'un des ingrédients d'un fournisseur utilisé dans les lots concernés.

Le fait d'avoir pu acheter des boîtes de lait infantile potentiellement dangereux à la mi-février, comme le révèle la RTS, est problématique, selon une porte-parole.

«C'est une faute qui n'aurait pas dû se produire»

L'OSAV souhaite que les entreprises agro-alimentaires «adaptent leurs processus de contrôle de qualité», notamment envers leurs fournisseurs, poursuit-elle. Et de rappeler que les chimistes cantonaux sont responsables des contrôles.

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Contactée mercredi matin par courriel, l'Association des chimistes cantonaux de Suisse n'a pas répondu dans l'immédiat. (jzs/ats)

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