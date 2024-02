Valais: un hélicoptère s'écrase dans le Val d'Anniviers

Un hélicoptère commercial (image d'illustration) Shutterstock

Un hélicoptère s'écrase dans le Val d'Anniviers

Un hélicoptère s'est écrasé en Valais, dans la région de Niouc. Le pilote a été blessé. On ignore encore si l'appareil transportait des passagers.

Un hélicoptère s'est écrasé en début de matinée mercredi dans la région de Niouc, dans le Val d'Anniviers en Valais. Les autorités indiquent que l'appareil «a chuté». Le pilote est blessé. Aucune autre information n'a été donnée sur de possibles passagers.

Les secours sont sur place, a indiqué la police cantonale, confirmant une information de Rhône FM. Celle-ci ne souhaite pas donner davantage de détails pour l'heure sur les circonstances de l'accident.

Contactées, les compagnies de sauvetage Air-Glaciers, Air Zermatt et la Rega indiquent «qu'il ne s'agit pas d'un de leurs appareils». Il ne s'agit pas non plus d'un hélicoptère d'Heli Alps, détaille le Nouvelliste.

Un crash près de lignes électriques?

Le quotidien valaisan indique ainsi que, selon un témoin, le crash aurait eu lieu vers 8h30. L'engin ayant chuté à proximité de lignes électriques, l'accident «pourrait être lié à des travaux de démontage d'anciennes lignes électriques».

«J’ai entendu un monstre bruit, puis comme une odeur de mazout dans l'air» Un témoin le nouvelliste

Selon le Nouvelliste, qui cite «plusieurs sources» il s'agirait d'un hélicoptère de la compagnie privée Eagle. La société est active dans les vols passagers et l'héliski, mais aussi le travail aérien. La compagnie n'a pas souhaité faire de commentaires auprès de nos confrères valaisans.

(ats/acu)