Le drame s’est produit dimanche lors de la descente du Mont Pleureur, qui surplombe le barrage de Mauvoisin, dans le Val de Bagnes. club alpin suisse

Drame en Valais: un randonneur de 42 ans fait une chute mortelle

Un randonneur polonais de 42 ans a perdu la vie dimanche dans le Val de Bagnes. Il a fait une chute alors qu’il descendait le Mont Pleureur, à quelque 3400 mètres d’altitude.

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Un randonneur polonais de 42 ans a perdu la vie dimanche dans le Val de Bagnes. L'homme a fait une chute mortelle, au-dessus du barrage de Mauvoisin.

Peu avant 12h30, deux randonneurs effectuaient la descente du Mont Pleureur, sur la commune de Val de Bagnes. Alors qu’ils se trouvaient à une altitude d’environ 3400 mètres, pour une raison que l’enquête devra déterminer, l’un d’eux a chuté dans le vide.

Témoin de l’accident, le second randonneur a immédiatement alerté les secours. Dépêchés sur les lieux à bord d’un hélicoptère d’Air-Glaciers, engagé par l’Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS 144), les intervenants n’ont pu que constater le décès du randonneur.

Le Ministère public a du Bas-Valais a ouvert une instruction. (mbr/ats)