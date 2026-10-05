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Val de Bagnes: un randonneur meurt dans une chute au Mont Pleureur

Un randonneur polonais de 42 ans a perdu la vie dimanche dans le Val de Bagnes. Il a fait une chute alors qu’il descendait le Mont Pleureur, à quelque 3400 mètres d’altitude.
Le drame s’est produit dimanche lors de la descente du Mont Pleureur, qui surplombe le barrage de Mauvoisin, dans le Val de Bagnes.club alpin suisse

Drame en Valais: un randonneur de 42 ans fait une chute mortelle

Un randonneur polonais de 42 ans a perdu la vie dimanche dans le Val de Bagnes. Il a fait une chute alors qu’il descendait le Mont Pleureur, à quelque 3400 mètres d’altitude.
05.10.2026, 17:5005.10.2026, 17:50

Un randonneur polonais de 42 ans a perdu la vie dimanche dans le Val de Bagnes. L'homme a fait une chute mortelle, au-dessus du barrage de Mauvoisin.

Peu avant 12h30, deux randonneurs effectuaient la descente du Mont Pleureur, sur la commune de Val de Bagnes. Alors qu’ils se trouvaient à une altitude d’environ 3400 mètres, pour une raison que l’enquête devra déterminer, l’un d’eux a chuté dans le vide.

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Témoin de l’accident, le second randonneur a immédiatement alerté les secours. Dépêchés sur les lieux à bord d’un hélicoptère d’Air-Glaciers, engagé par l’Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS 144), les intervenants n’ont pu que constater le décès du randonneur.

Le Ministère public a du Bas-Valais a ouvert une instruction. (mbr/ats)

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