Ils se font pincer alors qu'ils cambriolent un garage en Valais

Au total, 9 personnes ont été interpelées dans le cadre de vols commis dans plusieurs garages du canton.

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La police valaisanne a arrêté neuf personnes en trois jours à la suite de trois vols par effraction commis dans deux garages et une carrosserie. Ceux-ci ont été commis à Sion et dans la région de Sierre.

La première interpellation a eu lieu dans la nuit du 28 au 29 septembre. Six personnes ont été surprises en flagrant délit alors qu'il commettait un vol dans un garage à Sion, indique jeudi la police valaisanne dans un communiqué.

Deux autres vols par effraction ont été commis dans un garage et une carrosserie de la région sierroise, aux premières heures du 1er octobre. Là aussi, la rapidité d'intervention des forces de l'ordre a permis d'interpeller trois auteurs en flagrant délit.

Sur les neuf voleurs présumés, huit sont des ressortissants français, tandis que le neuvième est brésilien. Parmi eux figurent plusieurs mineurs.

Le Ministère public ainsi que le Tribunal des mineurs ont ouvert des instructions. Les prévenus, présumés innocents, ont tous été placés en détention provisoire.

«La task force commune d'enquête de l'Office fédéral de la police (fedpol) et des polices cantonales examine actuellement l'existence d’éventuels liens avec des affaires similaires», précise le communiqué. Des investigations sont également en cours pour déterminer si d'autres personnes pourraient être impliquées. (ats)