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Un nouveau quartier va voir le jour près d'Yverdon-les-Bains

Début du chantier du quartier Longemale à Pomy (VD).
Le projet a été développé selon «des standards élevés de durabilité».Image: DR

Un nouveau quartier va voir le jour près d'Yverdon-les-Bains

Le chantier du quartier Longemale, à Pomy (VD), a débuté. De premiers appartements devraient être disponibles à la location en 2028.
07.10.2026, 16:2907.10.2026, 16:29

La réalisation du quartier Longemale à Pomy (VD), aux portes d'Yverdon-les-Bains, a débuté. L'ensemble comprendra 127 logements répartis dans onze bâtiments, ainsi que des surfaces destinées à des commerces de proximité. Les premiers appartements seront mis en location à l'horizon 2028.

Le nouveau quartier contribuera à renforcer l'offre résidentielle dans le Nord vaudois. Il proposera une large diversité de logements, y compris des appartements adaptés aux seniors, favorisant ainsi le maintien à domicile, indique mercredi GEFISWISS, gérants d'actifs romand spécialisé dans l'immobilier durable.

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Le projet a été développé selon «des standards élevés de durabilité», précise le communiqué. Le quartier disposera d'une boucle d'anergie, de pompes à chaleur et d'installations photovoltaïques. Les bâtiments répondront aux exigences Minergie. (jzs/ats)

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