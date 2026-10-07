Les deux nouveaux bâtiments qui seront être construits à Sévelin à Lausanne à la place d'un vaste parking. Image: Collectif Sévelin–Sébeillon/watson

La grogne autour de ce projet immobilier lausannois continue

Un futur projet immobilier situé dans l'Ouest lausannois suscite la colère de certains habitants depuis plusieurs mois. En cause, notamment, l'absence de logements. La Municipalité a rendu des comptes mardi soir.

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C'est un projet immobilier qui énerve certains Lausannois depuis de longs mois. Ce mardi soir, au Conseil communal, la Municipalité avait pour mission de défendre son plan pour le quartier de Sévelin Nord.

«Nous avions l'interdiction formelle du Canton de Vaud de créer des logements sur la parcelle de Sévelin Nord» Grégoire Junod

Grégoire Junod, syndic de Lausanne, n'a pas mâché ses mots pour moucher l'un des arguments principaux de l'interpellation urgente déposée par Ensemble à Gauche (EàG) au Conseil communal.

Les interrogations concernaient un nouveau plan d'affectation – définissant où et comment il est possible de construire – présenté en janvier 2026 aux habitants de ce quartier stratégique de l'Ouest lausannois. Le projet a toutefois été vivement critiqué. Des oppositions ont été faites et une pétition a même été lancée.

En cause: deux bâtiments de sept étages seront construits, mais aucun logement n'est prévu. Autre reproche: le manque d'espaces de verdure. Ces constructions polémiques se situeront sur un vaste parking à côté de l'école des métiers de Lausanne (ETML) et seront notamment délimitées par la rue de Genève où passera le tram.

Pour en savoir plus: «C'est scandaleux»: ce projet immobilier fâche des Lausannois

Les habitants souhaitent à nouveau être consultés

Mardi soir, la Municipalité a donc été priée de clarifier plusieurs zones d'ombre avant que le nouveau plan d'affectation ne passe en mains du Conseil communal. Parmi elles, le fait que les habitants aient bel et bien été consultés en amont... il y a plus de dix ans.



«Les personnes arrivées depuis ou les jeunes devenus adultes n'ont pas pu faire entendre leurs besoins» Les dépositaires de l'interpellation

A ceci s'ajoute le fait que des modifications sont intervenues «entre 2019 et 2024 en concertation avec les propriétaires», d'après le texte. Résultat: tout projet de logement a été abandonné. Ensemble à gauche souhaitait donc savoir si une nouvelle rencontre sera prévue afin que la population d'aujourd'hui puisse s'exprimer.



La réponse de la Municipalité est négative, car de telles démarches seraient un frein au projet. «Nous avons l'obligation de faire avancer le développement de la Ville de Lausanne», argumente Grégoire Junod, également en charge de la Culture et du développement urbain. Quant à l'absence de logement, l'explication fournie aux élus n'offre pas de place au débat: le Canton de Vaud a décidé que Sévelin Nord était une zone d'activité économique. Aucun logement ne peut donc être construit.

Le syndic assure néanmoins que les locaux des deux futurs bâtiments ont de fortes chances d'être occupés par des écoles ou des entreprises du secteur tertiaires. «Aucune multinationale ne va s'installer à Sévelin», promet-il. Et d'ajouter:

«Sévelin sera central dans l'activité économique de Lausanne. Ce projet immobilier va créer des places de travail et permettra une densification du secteur» Grégoire Junod, syndic de la Ville de Lausanne

Lutte contre la canicule

Outre les logements, la réduction de la surface végétalisée a interrogé, en particulier au vu de la stratégie d'arborisation prévue par les autorités. L'objectif: augmenter le nombre d'arbres à Lausanne d'ici 2034.



Le nouveau plan d'affectation ne permettrait cependant pas de «protéger les gens de la canicule».

«Le quartier de Sévelin est l'une des zones les moins couvertes d'arbres de Lausanne. L'indice de chaleur nocturne y est le plus élevé. Il est inacceptable que des plans d'affectation défendus par la Municipalité ne traitent pas des changements climatiques (...) de manière satisfaisante.» Ensemble à Gauche, citant les données de la RTS.

«Nous allons conserver des platanes, aménager de la végétation entre les deux bâtiments, planter des arbres et limiter le stationnement. Les places de parking passeront de 300 à 90», souligne Grégoire Junod.

Un quartier pensé dans son ensemble

De manière générale, c'est le manque de réflexion d'ensemble autour du quartier qui irrite une partie des habitants ainsi que les signataires de l'interpellation. «Pourquoi ne pas proposer un plan d'affectation pour toute la zone?», s'interroge Khalid Mohamed Ali, le dépositaire en charge de s'exprimer devant l'hémicycle. A nouveau, la Municipalité défend une volonté d'aller de l'avant en proposant des projets d'urbanisme séparés.

Pour rappel, le vaste secteur de Sévelin-Sébeillon – qui abrite notamment un théâtre, la salle de concert les Docks, un gymnase et trois écoles professionnelles – est en pleine mutation. Sévelin Nord est la première grande transformation prévue. D'autres suivront, comme la halle de Sébeillon, propriété des CFF. Elle devrait devenir «un lieu durable et sans voiture, entouré d’un parc de 5000 m2 largement arborisé», rappelle Lausanne Cités. Non loin de là se trouve le projet des CFF Malley-Gare comprenant 200 logements, des commerces et deux tours.

Dans les prochains mois, la Municipalité devra néanmoins répondre à deux résolutions acceptées par le Conseil communal – les sept autres ont été refusées. L'une souhaite que «des surfaces (de Sévelin Nord) soient affectées à l'artisanat et à la petite industrie, avec un quota de loyers abordables». L'autre, que l'exécutif présente un état d'avancement de Sévelin Sud, que les habitants soient associés suffisamment tôt dans le processus et qu'ils soient informés des suites données à leurs propositions.

Le plan d'affectation de Sévelin Nord sera présenté d'ici la fin de l'année au Conseil communal.