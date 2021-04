Suisse

Les transports publics bientôt gratuits dans le canton de Vaud?

Un comité de gauche veut lancer une initiative pour la gratuité des transports publics sur le territoire vaudois. Une mesure qui coûterait 300 millions de francs par an.

Monter dans le bus sans se soucier du billet, ça vous dit? C'est en tout cas l'objectif d'une initiative cantonale qui demande la gratuité des transports publics dans le canton de Vaud. Elle sera lancée en septembre.

Le comité promoteur réunit plusieurs groupes, politiques et non-politiques: le POP, Solidarités, les Jeunes Verts, la Grève du Climat, le Parti Pirate, l'association Acidus pour la défense du service public ainsi que les aînés de l'Avivo Vaud.

Les initiants avancent trois arguments:

Cette mesure permet de diminuer les émissions carbone, car elle favorise un report de la voiture sur les transports publics. Une partie de la gauche conteste cet argument. Comme l'urgence climatique est largement partagée au sein de la population, le contexte actuel est favorable. La mesure est aussi sociale, car elle améliore le pouvoir d'achat des ménages.

En mars 2020, le Grand Conseil avait nettement balayé cette idée de gratuité. Le Parti socialiste et les Verts ne soutiennent pas non plus l'initiative.

Combien cela coûterait-il?

La gratuité coûterait entre 300 et 350 millions de francs par an, soit 3% du budget, a rappelé Hadrien Buclin, de Solidarités. Une facture qui augmentera avec le développement du réseau, reconnaît-il, mais que le canton a «largement les moyens» de financer, lui qui «dégage des excédents budgétaires depuis plus d'une décennie».

Dans d'autres cantons aussi L'idée de la gratuité a fait son chemin dans d'autres cantons. A Neuchâtel, une initiative a abouti en 2018. En début d'année, le gouvernement a proposé un contre-projet indirect. Les électeurs devraient se prononcer dans le courant de l'année. Une initiative similaire a abouti fin 2020 dans le canton de Fribourg.

