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Un arbitre agressé après un match de seniors près de Lausanne

Antoine Baroan (FCW), gauche, recoit un carton rouge de la part de l&#039;arbitre Sandro Schaerer, droite, lors de la rencontre du championnat de football de Super League entre le FC Sion et le FC Win ...
Le directeur de jeu avait accepté de remplacer au dernier moment un collègue indisponible. (image prétexte)Keystone

Un arbitre agressé après un match de seniors près de Lausanne

Un directeur de jeu vaudois a été violemment pris à partie mardi soir à l’issue d’un match de seniors +50 entre le FC Romanel et le FC Echandens, disputé à Romanel-sur-Lausanne.
10.09.2026, 22:4610.09.2026, 22:46

Selon les éléments rapportés par nos confrères de 24 heures jeudi, un joueur d’Echandens (VD), sanctionné d’un carton jaune pendant la rencontre, aurait attendu la fin du match pour s’en prendre à l'arbitre dans les vestiaires. Après des insultes à caractère raciste, la situation aurait dégénéré au moment où l'homme en noir prononçait son expulsion.

Une plainte pénale déposée

Le joueur l’aurait alors saisi au cou avant de lui porter plusieurs coups au visage. Tombé au sol, l’arbitre aurait encore été frappé avant l’intervention de joueurs des deux équipes. La victime a ensuite alerté la police et s’est rendue aux Urgences. Ses blessures seraient superficielles. Une plainte a été déposée.

Habitué à arbitrer à un niveau supérieur, le directeur de jeu avait accepté de remplacer au dernier moment un collègue indisponible, rapporte 24heures. Quant au président du FC Echandens, il se serait dit consterné par les faits et aurait condamné fermement le comportement reproché à son joueur.
(fnt)

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