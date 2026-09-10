Ce comportement «inquiétant» au volant est légal en Suisse

Une lectrice-reporter a assisté à une scène inquiétante sur l’autoroute. Nous avons interrogé la police cantonale concernée. Sa réponse risque bien de vous surprendre.

Luis von Gunten / ch media

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Une jambe par la fenêtre alors que la voiture file à pleine vitesse sur l’autoroute: c’est la scène à laquelle une lectrice-reporter a assisté dimanche après-midi. Elle raconte:

«Mon mari conduisait notre voiture pendant que je filmais la scène. Nos enfants étaient également à bord. Nous avons trouvé ce spectacle à la fois inhabituel et inquiétant.»

Un conducteur français sort son pied de la voiture en roulant à pleine vitesse. image: une lectrice

Mais le conducteur enfreint-il pour autant les règles de la circulatio? Bernhard Graser, de la police cantonale argovienne, répond aux quatre principales questions.

Un conducteur a-t-il le droit de laisser son pied dépasser de la voiture?

Bernhard Graser: Ce n’est pas interdit. Mais pour des raisons de sécurité, mieux vaut s’en abstenir. Si le conducteur doit réagir en une fraction de seconde, il sera forcément beaucoup moins rapide avec un pied qui pend par la fenêtre.

«Le problème est le même que lorsqu’on conduit avec des talons hauts ou des tongs»

Tant qu’il ne se passe rien, tout va bien. Mais dès qu’un accident survient, la question de la perte de maîtrise du véhicule se pose.

Bernhard Graser, porte-parole de la police cantonale d'Argovie. image: Severin Bigler

Quels sont les risques?

Les collisions par l’arrière impliquant des personnes qui ont les jambes posées sur le tableau de bord montrent que le risque de blessures augmente considérablement. Le choc déclenche l’airbag et la violence de l’impact comprime le corps, ce qui peut provoquer de graves fractures.



«Par ailleurs, les collisions latérales sont les accidents les plus fréquents sur l’autoroute»

Pour éviter que le pied ne soit broyé entre deux voitures, mieux vaut donc le garder à l’intérieur.

Faut-il prévenir la police lorsqu’on voit une telle scène?

Si l’on a l’impression qu’une personne met en danger les autres usagers de la route, mieux vaut appeler la police en cas de doute. Dans la mesure du possible, une patrouille pourra alors vérifier la situation et éventuellement arrêter le véhicule.

Que se passe-t-il si la police voit cela sur l’autoroute?

La décision d’arrêter ou non une voiture pour ce motif dépend des circonstances concrètes et du principe de proportionnalité. Une possibilité serait de faire signe à la personne au volant de remettre son pied là où il doit être. En résumé, notre conseil est le suivant: on peut mettre les pieds en l’air sur une chaise longue, mais pas lorsqu’on conduit sur l’autoroute. (trad. hun)