Cette particularité vaudoise pour les subsides maladie va changer
Il faudra désormais travailler plus pour accéder aux subsides d'assurance maladie dans le canton de Vaud, relate la RTS.
Alors que la Confédération a annoncé fin septembre une augmentation moyenne des primes de 5% pour 2027, les Vaudois devaient jusqu'ici justifier un taux d'emploi d'au moins 70% pour prétendre à ces aides. Seule une justification valide aux yeux de l'Etat, comme des enfants à charge ou un taux fixé par l'employeur, permet d'y déroger.
Cette directive cantonale est une particularité vaudoise, relève le média public. Et celle-ci va désormais se durcir puisque, dès 2027, une personne seule devra travailler au minimum à 80% pour toucher les subsides.
Pour les couples sans enfant, ce taux limite passera de 140% à 160%. Et pour ce qui est des couples avec enfants, celui-ci reste fixé à 100%.
Selon la RTS, cette nouvelle mesure devrait permettre au Canton d'économiser quelque 30 millions de francs. (jzs)