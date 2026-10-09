Vaud n'octroie pas de subsides aux personnes travaillant à temps partiel sans justification valide (image d'illustration). Image: Shutterstock/Keystone

Cette particularité vaudoise pour les subsides maladie va changer

Le canton de Vaud durcit ses conditions pour toucher les subsides à l'assurance maladie. Une personne seule devra désormais travailler au moins à 80% pour y prétendre.

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Il faudra désormais travailler plus pour accéder aux subsides d'assurance maladie dans le canton de Vaud, relate la RTS.

Alors que la Confédération a annoncé fin septembre une augmentation moyenne des primes de 5% pour 2027, les Vaudois devaient jusqu'ici justifier un taux d'emploi d'au moins 70% pour prétendre à ces aides. Seule une justification valide aux yeux de l'Etat, comme des enfants à charge ou un taux fixé par l'employeur, permet d'y déroger.

Cette directive cantonale est une particularité vaudoise, relève le média public. Et celle-ci va désormais se durcir puisque, dès 2027, une personne seule devra travailler au minimum à 80% pour toucher les subsides.

Pour les couples sans enfant, ce taux limite passera de 140% à 160%. Et pour ce qui est des couples avec enfants, celui-ci reste fixé à 100%.

Selon la RTS, cette nouvelle mesure devrait permettre au Canton d'économiser quelque 30 millions de francs. (jzs)