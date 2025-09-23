L'évolution des primes maladie change en fonction du canton. Image: watson

Voici les cantons où les primes maladie coûteront le plus cher

L'annonce tant attendue est tombée ce mardi après-midi: l'année prochaine, les primes maladie vont augmenter de 5% en moyenne. Le point en graphiques.

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On s'y attendait, c'est désormais officiel: l'année prochaine, les primes maladie vont augmenter une nouvelle fois. C'est ce qu'a annoncé, ce mardi après-midi, la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schenider devant les médias.

Concrètement, la prime mensuelle moyenne atteindra 412 francs en 2027, tous assurés confondus, soit 19,70 francs de plus qu'en 2026. Cela correspond à une hausse de 5%. Ces chiffres coïncident avec les prévisions les plus pessimistes avancées ces derniers mois, lesquelles tablaient sur une progression moyenne comprise entre 4,5 et 5%.



Il s'agit de la 5ᵉ hausse enregistrée en autant d'années en Suisse. Après une courte période d'accalmie intervenue pendant la pandémie, les primes ont recommencé à augmenter et n'ont plus cessé depuis. La progression annoncée pour 2027 est légèrement plus modérée par rapport à celles que nous avons connues ces derniers temps, mais plus élevée que celle de 2026.



Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle augmentation.

La situation en fonction de l'âge

Il est important de préciser que la facture finale, ainsi que son augmentation par rapport à 2026, change en fonction de l'âge des assurés. Trois scénarios sont prévus:

Pour les adultes (26 ans et plus), la prime moyenne s'élèvera à 487,60 francs , ce qui correspond à une hausse de 4,9% .

(26 ans et plus), la prime moyenne s'élèvera à , ce qui correspond à une hausse de . Pour les jeunes adultes (19 à 25 ans), la prime moyenne s'élèvera à 338,80 francs , ce qui correspond à une hausse de 4,8% .

(19 à 25 ans), la prime moyenne s'élèvera à , ce qui correspond à une hausse de . Pour les enfants (18 ans et moins), la prime moyenne s'élèvera à 128,10 francs, ce qui correspond à une hausse de 4,6%.

Où les primes ont le plus augmenté en Suisse

L'ensemble du territoire suisse n'est pas touché de la même manière, l'évolution des primes changeant notamment en fonction du canton. C'est le Jura qui enregistre la hausse la plus importante (+6,6%), suivi par Schaffhouse, où la prime moyenne, tous assurés confondus, grimpera de 6,4%.

Le Valais, Neuchâtel et Fribourg affichent également des augmentations légèrement supérieures à la moyenne nationale (un peu plus de 5%), tandis que Vaud et Genève vont connaître des hausses plus modérées.

La carte ci-dessous vous montre la hausse par canton en fonction de la tranche d'âge. 👇

A noter que les primes ne vont baisser dans aucun canton. L'année dernière, Zoug avait affiché une baisse de 14,7%. Ce scénario ne s'est plus reproduit.

La prime moyenne 2027 par canton

La facture finale diffère également en fonction de la région. Le Tessin est le canton le plus touché: la prime moyenne y frôlera les 520 francs l'an prochain. Le canton italophone est suivi par Genève, qui présente des valeurs similaires. Pour les adultes, le prix mensuel atteindra même 611 francs.

Voici la situation en fonction de l'âge et du canton. 👇

De nombreux cantons romands sont également présents en tête du classement. C'est notamment le cas de Neuchâtel, du Jura et de Vaud, où la prime moyenne s'élèvera à 468,90, 462,30 et 454,50 francs, respectivement. La facture pour les assurés âgés de plus de 26 ans y dépassera largement les 500 francs.

Fribourg et le Valais sont les seuls cantons romands affichant des valeurs au-dessous de la moyenne nationale, tandis qu'on retrouve les chiffres les plus faibles en Suisse centrale.