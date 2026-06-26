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Un homme soupçonné d'agressions sexuelles arrêté à Yverdon

Vaud: un suspect arrêté après 80 vols dans des voitures [Editor&#039;s note: photo mise-en-scene] Un policier (gendarme) du corps de gendarmerie de la Police cantonale vaudoise photographie proche d& ...
Le quadragénaire incriminé a reconnu les faits.Image: KEYSTONE

Soupçonné d'agressions sexuelles sur mineures, il est arrêté à Yverdon

Un homme a été interpellé à Yverdon-les-Bains (VD) jeudi. Il est mis en cause dans deux affaires d'agression sexuelle sur mineures.
26.06.2026, 16:2026.06.2026, 16:36

L'auteur présumé est un ressortissant tunisien âgé de 41 ans et habitant dans le Nord vaudois, a indiqué vendredi la police cantonale. Il a reconnu deux faits distincts et a été placé en détention provisoire.

L'homme a été arrêté jeudi à son domicile. Il est mis en cause dans deux cas d'attouchements sur des fillettes de six ans qui ont eu lieu à Yverdon-les-Bains: le premier le 20 avril dernier dans un commerce et le second à la bibliothèque communale le 29 mai, précise la police dans un communiqué.

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Ces deux affaires ont fait l'objet de plaintes pénales contre inconnu et de l'ouverture d'instructions pénales auprès du Ministère public d'arrondissement du Nord vaudois.

Ce sont les investigations menées par la Brigade des moeurs de la Police de sûreté, qui a déployé plusieurs mesures d'enquête ces dernières semaines, qui ont permis d'identifier le suspect. Le prévenu, qui ne conteste pas les faits, a été auditionné par la police, puis par la procureure en charge du dossier. Cette dernière a demandé la mise en détention provisoire de l'individu, est-il ajouté.

À ce stade de l’instruction, aucune information supplémentaire ne sera divulguée, indique encore les forces de l'ordre. (ats)

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