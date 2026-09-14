Il se passe quelque chose d'inédit avec Glacier 3000
Par le biais d'un communiqué, Glacier 3000 affirme poursuivre la croissance de fréquentation qu'elle enregistre depuis plusieurs années. Le précédent record de 255 000 entrées, atteint l'an dernier, a déjà été dépassé avant la clôture de l'exercice.
Sur une période de dix ans, la tendance est tout aussi marquée: depuis 2015/16, la fréquentation a progressé d'environ deux tiers, passant de 158 000 visiteurs à quelque 265 000 attendus pour l'exercice en cours.
L'hiver est toujours le coeur du réacteur
Le ski est toujours une vraie plus-value dans les bénéfices de la station vaudoise. La récente arrivée de Gstaad dans le Magic Pass a réussi à doper la fréquentation.
Pour preuve: lors de la saison 2025/26, quelque 100 000 entrées ont été enregistrées avec le Magic Pass, contre 70 000 l'année précédente. Leur part dans la fréquentation annuelle devrait ainsi passer de 27 à 37%.
Parallèlement, il est question d'une clientèle qui change: les piétons devraient représenter quelque 52% de la fréquentation annuelle, contre 48% pour les skieurs. Même en hiver, près d'un quart des visiteurs fréquentent Glacier 3000 indépendamment des sports de neige, souligne la station. Des vues à couper le souffle ou des offres telles que le Peak Walk by Tissot, l'Alpine Coaster, le Glacier Walk ou encore la gastronomie à la station sommitale contribuent à satisfaire la clientèle de Glacier 3000.
Un exercice estival plus modéré
Ce nouveau record est atteint malgré un été moins prolifique que l'été précédent. De mai à août, Glacier 3000 a enregistré quelque 12% de visiteurs en moins qu'au cours de la même période l'an dernier.
Glacier 3000 attribue ce recul de clientèle en provenance des marchés internationaux aux évolutions géopolitiques au Moyen-Orient. Le recul de la demande en provenance d'Asie a pu être partiellement compensé par une hausse de la fréquentation en provenance d'Amérique du Nord et de Suisse.
La station vaudoise écrit également que le marché suisse demeure un pilier important et stable de sa fréquentation.
La saison estivale se poursuit jusqu’au 18 octobre 2026 inclus. La saison d’hiver 2026/27 débutera le 7 novembre. (svp)