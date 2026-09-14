Glacier 3000 profite d'une excellente saison et annonce un record de fréquentation. Image: © Glacier 3000

Il se passe quelque chose d'inédit avec Glacier 3000

C'est une saison tonitruante pour Glacier 3000. La station vaudoise a dépassé son record de fréquentation et précise que les piétons devraient être plus nombreux que les skieurs.

Plus de «Suisse»

Par le biais d'un communiqué, Glacier 3000 affirme poursuivre la croissance de fréquentation qu'elle enregistre depuis plusieurs années. Le précédent record de 255 000 entrées, atteint l'an dernier, a déjà été dépassé avant la clôture de l'exercice.

Sur une période de dix ans, la tendance est tout aussi marquée: depuis 2015/16, la fréquentation a progressé d'environ deux tiers, passant de 158 000 visiteurs à quelque 265 000 attendus pour l'exercice en cours.

L'hiver est toujours le coeur du réacteur

Le ski est toujours une vraie plus-value dans les bénéfices de la station vaudoise. La récente arrivée de Gstaad dans le Magic Pass a réussi à doper la fréquentation.



Pour preuve: lors de la saison 2025/26, quelque 100 000 entrées ont été enregistrées avec le Magic Pass, contre 70 000 l'année précédente. Leur part dans la fréquentation annuelle devrait ainsi passer de 27 à 37%.

Parallèlement, il est question d'une clientèle qui change: les piétons devraient représenter quelque 52% de la fréquentation annuelle, contre 48% pour les skieurs. Même en hiver, près d'un quart des visiteurs fréquentent Glacier 3000 indépendamment des sports de neige, souligne la station. Des vues à couper le souffle ou des offres telles que le Peak Walk by Tissot, l'Alpine Coaster, le Glacier Walk ou encore la gastronomie à la station sommitale contribuent à satisfaire la clientèle de Glacier 3000.

Le Peak Walk by Tissot. Image: © Glacier 3000

Un exercice estival plus modéré

Ce nouveau record est atteint malgré un été moins prolifique que l'été précédent. De mai à août, Glacier 3000 a enregistré quelque 12% de visiteurs en moins qu'au cours de la même période l'an dernier.

Glacier 3000 attribue ce recul de clientèle en provenance des marchés internationaux aux évolutions géopolitiques au Moyen-Orient. Le recul de la demande en provenance d'Asie a pu être partiellement compensé par une hausse de la fréquentation en provenance d'Amérique du Nord et de Suisse.

«Cette évolution montre à quel point il est important de pouvoir compter sur une clientèle diversifiée. Les marchés d’origine et les habitudes de voyage évoluent rapidement. Il est donc essentiel de s’adresser à différents segments de clientèle et de poursuivre le développement des activités hivernales et estivales de manière complémentaire.» Bernhard Tschannen, CEO de Glacier 3000 et cité dans le communiqué.

La station vaudoise écrit également que le marché suisse demeure un pilier important et stable de sa fréquentation.



La saison estivale se poursuit jusqu’au 18 octobre 2026 inclus. La saison d’hiver 2026/27 débutera le 7 novembre. (svp)