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Diablerets: un lac s'est formé à Glacier 3000

Le lac est particulièrement visible cette année.
Le lac est particulièrement visible cette annéeglacier 3000

Un lac s'est formé à Glacier 3000

Alimenté par les eaux de fonte, le «Bain du Diable» est apparu ces dernières semaines aux Diablerets (VD).
01.07.2026, 14:3801.07.2026, 14:38

Un lac naturel s'est formé au cours des dernières semaines sur le glacier de Glacier 3000 aux Diablerets (VD). Ce plan d'eau éphémère, aux reflets bleu turquoise, est alimenté par les eaux de fonte du glacier.

Le lac se développe entre les mois de mai et de juillet, selon les conditions météorologiques. Il est particulièrement visible cette année, annonce mercredi Glacier 3000 dans un communiqué.

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Le plan d'eau est accessible en quelques minutes seulement via le sentier sécurisé du Glacier Walk. Comme tous les lacs glaciaires, sa taille et son apparence évoluent naturellement au fil de la saison, offrant un spectacle en perpétuel changement.

Pour des raisons de sécurité, la baignade y est interdite. Le lac est baptisé «Le Bain du Diable», en clin d'œil à la Quille du Diable située à l'autre extrémité du Glacier Walk. (jzs/ats)

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