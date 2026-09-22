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Les CFF ferment ce passage très fréquenté à la gare de Lausanne

Des ouvriers s&#039;activent sur le chantier de la Place de la gare CFF de Lausanne lors d&#039;une visite de presse visant a presenter l&#039;avancement des travaux de modernisation et de transformat ...
Les CFF construisent actuellement le nouveau sous-sol de la place de la Gare à Lausanne.Image: KEYSTONE

Les CFF ferment ce passage très fréquenté à la gare de Lausanne

En raison de la construction du nouveau sous-sol, l'accès au métro m2 sera réduit pendant trois mois à la gare de Lausanne.
22.09.2026, 15:3422.09.2026, 15:34

L'accès au métro lausannois m2 depuis la gare CFF de la capitale vaudoise, côté est, sera chamboulé durant près de trois mois. Dans le cadre de la construction actuelle du nouveau sous-sol de la place de la Gare, le cheminement piéton souterrain, côté Montreux donc, sera partiellement fermé dès vendredi à 21h00 et ce jusqu'au 18 décembre prochain. Il faudra passer par les itinéraires de surface pour rejoindre les deux zones.

Du personnel des Transports publics lausannois (tl) sera notamment présent en station durant les heures de forte affluence afin d'informer et d'orienter les voyageurs. Un escalier provisoire sera mis en place par les CFF pour faciliter l'entrée et la sortie du métro. L'accès à la station de métro en surface reste toutefois garanti, avec des cheminements adaptés. Une signalétique spécifique orientera les voyageurs, indiquent mardi les CFF dans un communiqué.

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L'accès à l'est de la gare CFF pour les personnes à mobilité réduite reste possible par l'ascenseur situé sur le quai no 1 de la gare durant les travaux, est-il précisé. L’accès souterrain entre la gare et le métro sera rétabli à l'identique dès le vendredi 18 décembre. (jzs/ats)

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