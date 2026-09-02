La transformation de la gare de Lausanne est en cours depuis 2021. Keystone

Le giga-chantier de la gare de Lausanne se dévoile

CFF et responsables font le point sur les travaux dans la capitale vaudoise. Le nouveau parking devrait être opérationnel d'ici mi-2028. Des portes ouvertes sont également prévues ce week-end.

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Le bout du tunnel est encore très long, mais les travaux continuent d'aller bon train sur le chantier de la gare de Lausanne. Ils se concentrent actuellement notamment sur le vaste sous-sol prévu sous la place de la gare et le nouveau parking des Epinettes. Celui-ci sera le premier élément opérationnel, autour de mi-2028.

Le gigantesque projet de transformation de la gare de Lausanne est en cours depuis 2021. A ce jour, quelque 619 millions de francs ont déjà été investis sur un budget de 1,7 milliard de francs. Ce budget ainsi que le calendrier revu et corrigé en 2023 sont tenus, a assuré mercredi le porte-parole des CFF, Frédéric Revaz, lors d'une visite du chantier ouverte aux médias.

Frédéric Revaz Image: CFF

Actuellement, quelque 110 employés en moyenne sont actifs quotidiennement sur le chantier. La mise en service complète de la gare rénovée est toujours agendée à l'horizon 2037.

Le gros oeuvre devrait être achevé mi-2027

La partie qui sera opérationnelle bien avant cette échéance sera le grand bâtiment multifonction du parking des Epinettes, à l'ouest de la gare, qui comprendra aussi des bureaux administratifs pour les CFF et des commerces. Le parking – qui remplacera celui du Simplon – disposera de 319 places, dont 219 publiques et 100 privées.

«Les terrassements sont terminés. Cet édifice comprendra neuf niveaux – quatre souterrains, un rez et quatre étages supérieurs – dont six sont déjà construits», a expliqué Patrick Carruzzo, directeur des projets du secteur de la gare de Lausanne.

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Le gros oeuvre devrait être achevé mi-2027. Suivront environ une année d'équipements par les locataires. L'ouverture commerciale du parking est prévue pour mi-2028, alors que l'accès direct entre le parking et le futur quai 5 étendu (voie 9) est planifié pour 2030, a précisé le responsable.

Un sous-sol d'environ 60 000 m3

Parmi les autres principaux travaux en cours, la création d'un vaste espace au sous-sol de la place de la gare pour faciliter les déplacements de la clientèle et améliorer les transbordements entre différents modes (train, métro, bus, vélo, piétons), tout en offrant des connexions vers les quais et les voies d'accès de la capitale vaudoise.

La construction de ce sous-sol d'environ 60 000 m3 se déroule en cinq phases (sud-est, nord-est, nord-ouest, sud-ouest de la place et zone collée au long bâtiment de la gare ). Elle consiste d'abord par des travaux de forage – à 25-30 mètres de profondeur – de pieux puis de réalisation de la dalle de béton (plafond de la future zone souterraine).

«Trente pieux – équivalents des futurs piliers visibles dans l'espace sous-sol – ont été réalisés et un quart de la dalle a été posée lors de la première phase, au sud-est» Patrick Carruzzo

C'est désormais la deuxième phase qui est en cours (nord-est) depuis mi-juillet. Elle doit durer environ une année. Les palissades ont été déplacées et l'organisation de la mobilité sur la place a été adaptée en conséquence. Les voitures passent désormais devant le bâtiment de la gare. Le flux des piétons sur le front nord de la place (devant l'hôtel Continental) reste possible, mais de manière plus réduite.

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Lorsque les près de 100 pieux auront été forés et l'entier de la dalle posée, les travaux d'excavation du sous-sol de la pace, ainsi stabilisé, pourront commencer selon la méthode dite de «la taupe». «On va creuser tout autour des pieux-piliers posés et qui seront repérables grâce à une zone sableuse les entourant, enfouie lors du forage», a expliqué Partrick Carruzzo.

«La mise en service du sous-sol de la place de la gare est prévue en 2032 pour la partie ouest, et en 2034 pour l'ensemble» Partrick Carruzzo

Ancien parking en cours de destruction

Sur le front sud de la gare, la destruction de l'ancien parking du Simplon doit débuter tout soudain en septembre. Les quelque 650 ancrages prévus sont pratiquement installés, selon le directeur des projets du secteur de la gare de Lausanne.

«Ils doivent permettre de construire et reconfigurer une nouvelle façade sud permettant d'augmenter la capacité des quais et d'améliorer l'accessibilité à la gare. La finalisation de la démolition est prévue pour le printemps 2027. Le quai 5 étendu et la voie 9 sont planifiés pour une mise en service en 2030. En 2033, tous les quais auront leurs dimensions définitives – élargis et prolongés -, mais sans doute encore avec quelques installations provisoires», a encore détaillé Carruzzo.

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A noter que la population est invitée ce week-end à des portes ouvertes de ce gigantesque chantier, samedi entre 09h00 et 16h00 et dimanche entre 09h00 et 15h00. La manifestation et les visites guidées (45 minutes) sont gratuites, mais ces dernières nécessitent une inscription (bientôt sold out). (jzs/ats)