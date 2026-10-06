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Lausanne va investir 278 millions: voici dans quels domaines

Lausanne va investir 278 millions: voici dans quels domaines

La capitale vaudoise table sur un déficit de 77 millions pour 2027. Plusieurs secteurs bénéficieront néanmoins de moyens supplémentaires.
06.10.2026, 15:4106.10.2026, 15:41

La Municipalité de Lausanne a présenté un projet de budget déficitaire à hauteur de 77,7 millions de francs pour 2027. Davantage que ce déficit, c'est la fragilité des finances cantonales qui inquiètent les autorités communales.

Le syndic Grégoire Junod a évoqué mardi «une forte continuité» par rapport aux précédents budgets (-78 millions pour 2026, -66 millions pour 2025). Et de rappeler que si les budgets lausannois s'affichaient dans le rouge ces dernières années, les comptes, eux, bouclaient ensuite quasiment à l'équilibre.

Le syndic Grégoire Junod a présenté mardi le projet de budget 2027 de la Ville de Lausanne.
Grégoire JunodKeystone

Pour Grégoire Junod, ce nouveau budget témoigne d'une «importante maîtrise» des charges de référence (apurées), à savoir une hausse de 0,9% par rapport au précédent budget. Les revenus apurés grimpent, eux, de 1,3%.

Des «efforts particuliers» en matière climatique

Nouveau municipal en charge des finances, où il a remplacé cet été Florence Germond, Julien Eggenberger a détaillé quelques-unes des «priorités» de ce budget. Et notamment, comme depuis plusieurs années, l'accueil de la petite enfance. Depuis la rentrée d'août, plus de 200 places en préscolaire et parascolaire ont été créées, auxquelles s'ajoutent 90 nouvelles places d'accueil durant les vacances.

Des «moyens supplémentaires» sont aussi prévus dans plusieurs autres domaines, en témoignent par exemple un «soutien accru» à certains lieux culturels ou un projet-pilote pour élargir les horaires dans les piscines en été. Des «efforts particuliers» sont aussi planifiés en matière climatique, notamment une «accélération» de la désimperméabilisation des sols, a illustré Julien Eggenberger.

Julien Eggenberger, conseiller municipal dela ville de Lausanne en charge des finances, parle lors d&#039;une conference de presse de presentation du budget 2027 de la ville de Lausanne le mardi 6 oct ...
Julien EggenbergerKeystone

Concernant les effectifs, 5448 postes à plein-temps (EPT) figurent au budget, soit une augmentation de 46,7. Les principaux renforts sont attendus pour la cohésion sociale et l'emploi (+18), l'accueil de jour (+16) et les services industriels (+12).

Impacts de l'initiative 12%

Des investissements sont projetés à hauteur de 278 millions de francs. Plus de la moitié des projets sont liés à la transition climatique, notamment pour le développement du chauffage à distance et l'assainissement des bâtiments. «Nous répondons aux besoins de la population tout en préparant l'avenir», a commenté Grégoire Junod.

Le syndic estime toutefois que Lausanne, tout comme les autres communes vaudoises, évolue dans un contexte incertain. Et surtout après l'acceptation, le 27 septembre, de l'initiative populaire demandant une baisse de 12% de l'impôt cantonal sur le revenu et la fortune.

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Même si les initiants ont promis que les communes ne seraient pas affectées, Grégoire Junod a dit craindre d'éventuels reports de charges du canton vers les communes, surtout à partir de 2028. «Cela sera un gros point d'attention. Nous serons vigilants et, le cas échéant, devrons défendre nos intérêts avec les autres communes», a-t-il prévenu. (jzs/ats)

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