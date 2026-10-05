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Lausanne s'offre de nouveaux anneaux olympiques

De gauche a droite, Emilie Moeschler, conseillere municipale de la ville de Lausanne, Kirsty Coventry, presidente du Comite international olympique (CIO), Gregoire Junod, Syndic de la ville de Lausann ...
Emilie Moeschler, conseillère municipale de la ville de Lausanne, Kirsty Coventry, présidente du Comité international olympique, Grégoire Junod, syndic, et Pierre-Antoine Hildbrand, conseiller municipal devant les nouveaux anneaux olympiques.Image: KEYSTONE

Lausanne s'offre un «nouveau lieu emblématique»

Une nouvelle installation portant les anneaux olympiques a été dévoilée dans la capitale vaudoise. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités communales et cantonales ainsi que du CIO.
05.10.2026, 17:2805.10.2026, 17:28

La Ville de Lausanne et le Comité international olympique (CIO) ont présenté lundi une nouvelle installation portant les anneaux olympiques. En grand format, les cinq anneaux sont situés face au Musée olympique, au bord du lac.

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Cette installation constitue un «nouveau lieu emblématique pour découvrir, photographier et partager le lien historique entre Lausanne et le Mouvement olympique», indique la Ville de Lausanne dans un communiqué. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités communales et cantonales ainsi que du CIO, dont sa présidente, Kirsty Coventry.

Semaine dense à Lausanne

Dans un communiqué, le syndic Grégoire Junod a déclaré:

«Ces anneaux donnent une expression forte et immédiatement reconnaissable à l'identité de Lausanne en tant que Capitale olympique. Ils témoignent d'une histoire commune commencée en 1915, mais aussi d'un engagement pour faire rayonner le sport, ses valeurs et le Mouvement olympique depuis Lausanne.»
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Kirsty Coventry a ajouté:

«Ici, face au Musée olympique, ils rappellent aussi le rôle singulier de la Ville de Lausanne et du Canton de Vaud, d'où le Mouvement olympique fait vivre depuis plus d’un siècle ses valeurs d’excellence, de respect et d’amitié.»

Ce dévoilement ouvre une semaine particulièrement dense à Lausanne, qui accueille notamment la rencontre annuelle des fédérations sportives internationales, où plus de 400 personnes sont attendues au Musée olympique.

Pour mémoire, Lausanne accueille le CIO depuis 1915, date à laquelle Pierre de Coubertin y a installé le siège de l'institution. Les nouveaux anneaux d'Ouchy rejoignent ceux qui existent déjà à l'entrée du stade olympique de la Pontaise, sur la façade de la gare de Lausanne et à l'entrée principale du siège du CIO à Vidy. (ag/ats)

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