ciel couvert12°
DE | FR
burger
Suisse
Vaud

Yverdon doit abattre 144 arbres: voici pourquoi

View of Yverdon-les-Bains Castle in the Canton of Vaud, Switzerland
Yverdon-les-Bains doit compte quelque 6000 arbres (image d'archives).

Yverdon doit abattre 144 arbres: voici pourquoi

La sécheresse laisse des traces dans la cité thermale. De nombreux arbres présentant des risques doivent être abattus.
08.10.2026, 16:1708.10.2026, 16:17

Sur les quelque 6000 arbres communaux d'Yverdon-les-Bains, 144 doivent être abattus pour des questions de sécurité en raison de la sécheresse de cet été. Les interventions sont prévues d'ici la fin de l'automne.

Dans un communiqué diffusé jeudi, les autorités yverdonnoises ajoutent que 11 arbres font encore l'objet d'une expertise approfondie et que plusieurs jeunes arbres n'ont pas survécu à la plantation. Par ailleurs, trois arbres présentant «un risque immédiat» ont été abattus sans délai.

Genève a un problème d'arbres dangereux
Genève a un problème d'arbres dangereux

Comme le prévoit la stratégie de végétalisation de la Ville, chaque arbre supprimé sera doublement compensé par deux nouvelles plantations. Celles-ci seront également réalisées durant cet automne et seront choisies «dans la liste des essences néoclimatiques, adaptées aux conditions climatiques futures», précise le communiqué.

A titre de comparaison, la Ville de Lausanne a annoncé mercredi des «abattages sécuritaires» de 415 arbres, dont 182 en conséquence directe de la sécheresse. Là aussi, de nouveaux arbres seront plantés, à savoir 1400 durant la saison de plantation qui s'ouvre actuellement. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Une bagarre fait des blessés dans cette gare suisse
1
Une bagarre fait des blessés dans cette gare suisse
«L’ère Blocher est terminée depuis un certain temps déjà»
1
«L’ère Blocher est terminée depuis un certain temps déjà»
de Kilian Marti
Des réseaux sadiques ciblent les enfants en Suisse
Des réseaux sadiques ciblent les enfants en Suisse
de Hanna Hubacher
Les locataires sont furieux contre cette décision du Conseil fédéral
4
Les locataires sont furieux contre cette décision du Conseil fédéral
Les SlowUp ont attiré près d&#039;un demi-million de Suisses
Les SlowUp ont attiré près d'un demi-million de Suisses
Le vote suisse sur la neutralité fait réagir de Washington à Moscou
4
Le vote suisse sur la neutralité fait réagir de Washington à Moscou
Thèmes
Les iguanes tombent des arbres en Floride
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Ces arbres fruitiers suisses adoptent un étrange comportement
Après un été éprouvant, certains arbres fruitiers fleurissent ou produisent de nouvelles feuilles cet automne en Suisse. Un phénomène inhabituel qui pourrait peser sur les récoltes.
Le conseiller national soleurois du Centre Stefan Müller-Altermatt n'est pas seulement un politicien engagé pour l'environnement, il est aussi biologiste de formation. En ce moment, quelque chose l'interpelle: des arbres fruitiers en fleurs. On parle, dans ces cas-là, de floraison tardive ou secondaire. Et justement, Stefan Müller-Altermatt en observe une sur son mirabellier.
L’article