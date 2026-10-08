Yverdon-les-Bains doit compte quelque 6000 arbres (image d'archives).

Yverdon doit abattre 144 arbres: voici pourquoi

La sécheresse laisse des traces dans la cité thermale. De nombreux arbres présentant des risques doivent être abattus.

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Sur les quelque 6000 arbres communaux d'Yverdon-les-Bains, 144 doivent être abattus pour des questions de sécurité en raison de la sécheresse de cet été. Les interventions sont prévues d'ici la fin de l'automne.

Dans un communiqué diffusé jeudi, les autorités yverdonnoises ajoutent que 11 arbres font encore l'objet d'une expertise approfondie et que plusieurs jeunes arbres n'ont pas survécu à la plantation. Par ailleurs, trois arbres présentant «un risque immédiat» ont été abattus sans délai.

Comme le prévoit la stratégie de végétalisation de la Ville, chaque arbre supprimé sera doublement compensé par deux nouvelles plantations. Celles-ci seront également réalisées durant cet automne et seront choisies «dans la liste des essences néoclimatiques, adaptées aux conditions climatiques futures», précise le communiqué.

A titre de comparaison, la Ville de Lausanne a annoncé mercredi des «abattages sécuritaires» de 415 arbres, dont 182 en conséquence directe de la sécheresse. Là aussi, de nouveaux arbres seront plantés, à savoir 1400 durant la saison de plantation qui s'ouvre actuellement. (jzs/ats)