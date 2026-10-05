Des arbres ont été retirés au parc Baud-Bovy fin septembre. Image: Ville de Genève

Genève a un problème d'arbres dangereux

La Ville de Genève va devoir abattre 35 arbres représentant un risque pour la sécurité publique. Des interventions qui vont devenir plus fréquentes avec le changement climatique.

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La Ville de Genève va devoir abattre 35 arbres dangereux dans des sites très fréquentés au total cet automne. En cause, les pressions urbaines, les conditions météorologiques extrêmes, la pollution ou le vandalisme, a-t-elle affirmé lundi.

Dès fin septembre, sept charmes ont été retirés en urgence du parc Baud-Bovy. Ils compromettaient la sécurité du public en raison de leur dépérissement. D'autres suivront et une revitalisation du parc est prévue dès l'hiver 2027-2028.

A la place des Augustins, l'arborisation demande une requalification d'ensemble. Des érables sont devenus dangereux en raison des travaux, des canicules et des sécheresses récentes, de même que de la casse de canalisations en janvier dernier. Des jeunes arbres doivent également être remplacés. Après leur coupe, des plantations seront menées là aussi à l'hiver 2027-2028.

La circulation des piétons et des véhicules sera affectée

Le même calendrier est avancé pour la réorganisation progressive de l'arborisation de l'avenue du Bouchet. Après l'abattage de 12 érables dans deux semaines, l'alignement dont ils font partie sera alors repensé avec des végétaux plus adaptés aux conditions urbaines et climatiques.

Le remplacement de cinq platanes du quai Turrettini et de quatre érables sur les quais Capo d'Istria et Charles-Page aura également lieu pendant l'hiver 2027-2028. Ces arbres seront abattus dès cet automne.

Fin septembre, un marronnier a dû être coupé en urgence après un dépérissement très rapide près de la Vieille-Ville. Un érable dans le parc La Grange et trois chênes du parc Alfred-Bertrand sont également condamnés. La circulation des piétons et des véhicules sera affectée au moment de leur abattage, dont la date n'est pas encore connue.

En raison des canicules de plus en plus fréquentes, il faut redouter une intensification de ces interventions, ajoute la Ville de Genève. Une évaluation de l'effet de ces chaleurs sera menée. (jzs/ats)