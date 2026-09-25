Le POP vaudois part à trois pour le Conseil d'Etat
Le Parti ouvrier et populaire (POP) lance trois candidatures pour l'élection au Conseil d'Etat vaudois en février prochain. Outre Céline Misiego qui s'était déjà annoncée partante, Anaïs Timofte et Vincent Keller défendront les couleurs popistes.
Vendredi, le POP, dont l'assemblée des délégués s'est tenue jeudi soir à la Maison du Peuple à Lausanne, a indiqué:
Députée et vice-présidente du Grand Conseil, la Lausannoise Céline Misiego est secrétaire générale de la Fédération des Sociétés de fonctionnaires et associations du parapublic vaudois (FSF). Egalement député, Vincent Keller est enseignant au gymnase de Renens, où il est aussi conseiller communal.
Quant à Anaïs Timofte, politologue à l'Université de Lausanne, elle a présidé le POP vaudois entre 2019 et 2023. Elle réside également à Renens. (sda/ats)