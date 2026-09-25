Anaïs Timofte se lance dans la course au Conseil d'Etat vaudois Keystone

Le POP vaudois part à trois pour le Conseil d'Etat

Le Parti ouvrier et populaire (POP) vaudois présente trois nouveaux noms pour la course au Conseil d'Etat: Céline Misiego, Anaïs Timofte et Vincent Keller.

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Le Parti ouvrier et populaire (POP) lance trois candidatures pour l'élection au Conseil d'Etat vaudois en février prochain. Outre Céline Misiego qui s'était déjà annoncée partante, Anaïs Timofte et Vincent Keller défendront les couleurs popistes.

Vendredi, le POP, dont l'assemblée des délégués s'est tenue jeudi soir à la Maison du Peuple à Lausanne, a indiqué:

«Nos candidatures se veulent porteuses d'une vraie alternative à la politique désastreuse menée par la majorité de droite, en se faisant notamment l'écho des puissants mouvements de la fonction publique qui ont pris la rue ces dernières années»

Députée et vice-présidente du Grand Conseil, la Lausannoise Céline Misiego est secrétaire générale de la Fédération des Sociétés de fonctionnaires et associations du parapublic vaudois (FSF). Egalement député, Vincent Keller est enseignant au gymnase de Renens, où il est aussi conseiller communal.

Quant à Anaïs Timofte, politologue à l'Université de Lausanne, elle a présidé le POP vaudois entre 2019 et 2023. Elle réside également à Renens. (sda/ats)