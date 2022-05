Un dispositif pionnier verra le jour sur les routes vaudoises

Ah, et puis, concernant les nuisances sonores, la police cantonale annonce qu'elle va mettre en place un radar pédagogique de mesure du bruit qui transmet un avertissement visuel lorsque les véhicules dépassent les seuils en décibel admis.

Toujours selon l'Etat de Vaud, ce marquage inédit en Suisse sera installé dans les virages sans visibilité de la route du Mollendruz, là où des problèmes de trajectoires et d’accidents ont été recensés. Au total, 17 secteurs ont été sélectionnés.

«Le dispositif retenu consiste en barres de marquage qui partent depuis la ligne de séparation centrale vers l’extérieur de la voie», explique le canton de Vaud. Ce marquage s’inspire d'expériences menées en Autriche et au Luxembourg. Leur rôle? Inciter les motards à suivre une trajectoire précise pour éviter les accidents, par exemple, les collisions frontales.

Mais à quoi vont ressembler les nouvelles lignes figurant entre Mont-la-Ville et le sommet du col du Mollendruz. Et bien à ça:

Le retour des beaux jours marque aussi l'arrivée des motards et des voitures sportives. En effet, sur le col du Mollendruz dans le canton de Vaud, on croise régulièrement des véhicules rutilants roulant de manière excessive (52 accidents recensés sur ce tronçon entre 2015 et 2019), ainsi pour améliorer la sécurité et diminuer les bruit, le canton de Vaud annonce la mise en place de marquages de sécurité inédits sur cet axe routier. Ce lundi 9 mai, la Route du Mollendruz entre Mont-la-Ville et le sommet du col est fermée pour permettre la mise en place du dispositif. Les travaux dureront 4 jours, et la réouverture de la route est prévue jeudi 12 mai en fin de journée.

La Suisse doit en faire plus pour bloquer les avantages russes, selon une ONG

2 milliards de plus pour l'armée suisse? C'est ce lundi au National

Plus de «Suisse»

Dès ce lundi 9 mai, la Route du Mollendruz entre Mont-la-Ville et le sommet du col est fermée. La raison? Un marquage de sécurité «révolutionnaire». On vous explique tout ça.

L'Europe enterre les voitures à essence et force la Suisse à l'imiter

Poutine apprend qu'il va à nouveau être père et se met en colère

Les plus lus

Pourquoi les votations sont «de plus en plus techniques et contestées»

La «Loi Netflix», sur laquelle la Suisse s'apprête à voter, mélange plusieurs aspects. Ce n'est pas la seule. Et c'est assez normal, vu notre système. Mais il se pourrait que ce soit de plus en plus fréquent. Alors, c'est grave, docteur?

Le 15 mai prochain, le peuple suisse sera de retour aux urnes. Il aura notamment l'occasion de s'exprimer sur la modification de la loi sur le cinéma. On appelle souvent cet objet «loi Netflix», car elle demande aux services de streaming – Netflix, Disney+, etc. – d'investir 4 % du chiffre d’affaires qu’ils réalisent en Suisse dans la création cinématographique du pays. Or, la disposition prévoit également qu'ils réservent 30% de leur catalogue à des séries ou des films produits en Europe. Ce qui fait de cet objet une «votation complexe».