Lausanne construit une station de tram juste pour la détruire

Baptisée Hôtel-de-Ville/ECAL, la station du futur tramway Lausanne-Flon - Renens sera testée durant un mois environ puis volontairement dégradée.

Plus de «Suisse»

La première station de la future exploitation. actualites.t-l.ch

Deux ans après le lancement du chantier du tramway lausannois entre Renens et la capitale vaudoise, un premier ouvrage visible a été présenté vendredi: la première station de la future exploitation, baptisée Hôtel-de-Ville/ECAL. Le prototype doit être testé durant un mois environ pour vérifier les conditions d'accueil des voyageurs.

Jusqu'ici, ce sont surtout plus de 50% des travaux de génie civil qui ont été réalisés. Cette première étape symbolique et visible du tramway marque aussi le début des travaux ferroviaires qui seront menés dès cet automne entre la salle de spectacle de Renens et la Ferme des Tilleuls, ont indiqué les Transports publics de la région lausannoise (tl) dans un communiqué.

Plus de détails ici 👇 Lausanne aura son tram, voici où il va passer (et à quoi il ressemblera)

Elle permettra aux tl de valider la conception générale des stations, les matériaux et les équipements, expliquent-ils. Installée en plein cœur du chantier, elle ne sera pas accessible librement au grand public. Plusieurs tests clientèle seront aussi effectués afin d'évaluer l'ergonomie du mobilier et des équipements.

La station sera volontairement dégradée

Les derniers essais prévus auront pour but de déterminer la durée de vie des matériaux. L'ensemble des équipements sera donc volontairement dégradé et sera démonté dans le courant du mois d'octobre 2023. Seule la structure porteuse de la station restera pour la suite. La construction et l'aménagement de l'ensemble des dix stations interviendront à partir de 2024, est-il précisé.

Le tramway entre Lausanne-Flon et Renens «s'inscrit dans notre volonté de développer des alternatives concrètes de mobilité plus durable, nécessaires pour atteindre nos objectifs climatiques», a rappelé la ministre vaudoise en charge de la mobilité Nuria Gorrite, présente à la cérémonie et citée dans le communiqué.

De manière générale, le chantier du tram se déroule «à satisfaction et le calendrier est respecté», selon les tl et les autorités cantonales et communales. Les travaux de génie civil vont progressivement laisser place au démarrage de la construction de la plateforme du tramway et à la pose des équipements ferroviaires.

Le tramway devrait être en service d'ici fin 2026

Ces travaux ferroviaires avanceront sur le tracé en direction du Flon à Lausanne jusqu'en 2025. La construction du prolongement du viaduc historique de Malley se déroule également selon le calendrier prévu et sera achevée début décembre 2023, souligne-t-on.

Après plusieurs mois d'échanges constructifs, la Municipalité de Lausanne et les tl ont trouvé en début d'année un accord avec les commerçants et les dernières oppositions ont été levées. Les travaux du tronçon entre la rue de Vigie et la place de l'Europe ont ainsi été débloqués et devraient pouvoir commencer début 2024.

Le point contesté était lié aux solutions proposées comme alternatives à la rampe Vigie Gonin et permettant de préserver la forêt du Flon

La mise en service du tramway est toujours prévue d'ici fin 2026. La flotte comptera dix rames de 45 mètres de long et de 2.65 mètres de large, les plus grandes du marché, d'une capacité de 300 places dont 80 places assises, détaillent encore ses responsables. Avec des cadences toutes les six minutes, ce nouveau tramway pourra transporter treize millions de voyageurs par an. (mat/ats)