Votre voiture fait trop de bruit? Vaud pourrait vous la retirer



Le canton de Vaud intensifie la lutte contre les pics de bruit dus aux véhicules modifiés. Les sanctions iront jusqu'à la saisie immédiate de l'engin, à la destruction des pièces non homologuées, et ce n'est pas fini.

Les pics de bruit excessif provoqués par des engins motorisés sont à l'origine de nombreux dérangements, voire de plaintes tant en ville qu'en campagne. Aussi soudaines que puissantes, le canton affirme, dans un communiqué publié mardi, que ces émissions sont dues à des comportements inadaptés des conducteurs ou à des modifications techniques inadéquates apportées aux véhicules.

Les sanctions que risquent les conducteurs de véhicules modifiés:

Afin de réduire ces pratiques le plus souvent illégales, les polices vaudoises et le Service des automobiles et de la navigation (SAN) envisagent plusieurs solutions:

Renforcer le dispositif de contrôle sur l'entier du territoire vaudois.

sur l'entier du territoire vaudois. Face à un cas avéré de non-respect du cadre légal, retirer le permis de circulation du véhicule.

du véhicule. Démonter et détruire les composants non homologués provoquant le tapage, et cerise sur le gâteau, aux frais de du propriétaire de la voiture en question.

L'action poursuit un triple objectif: réduire les nuisances sonores du trafic, accroître la sécurité routière et sanctionner plus fortement les infractions et les comportements inadaptés. En complément, des dispositifs automatiques de mesures du bruit seront installés dans différentes villes et villages du canton pour sensibiliser la population. (ats/mndl)

