Comment font les escrocs informatiques pour vous duper?

N'y avait-il pas plus urgent que «iel» dans les écoles vaudoises?

Le canton de Vaud veut mieux accompagner les élèves transgenres et non-binaires en leur laissant le choix du prénom et du pronom, indépendamment d'un changement officiel à l'état civil. C'est une très bonne chose. Mais contre le harcèlement de manière générale, on fait quoi?

«L'école doit être un lieu sûr et accueillant», expliquait Cesla Amarelle, la ministre en charge de la formation et de la jeunesse, lors de l'annonce, lundi, des nouvelles mesures destinées à mieux accompagner les élèves transgenres et non-binaire. «Le harcèlement et les intimidations dont sont victimes ces élèves, beaucoup plus exposés que les autres, doivent être éradiqués». L'école doit notamment utiliser le pronom et le prénom choisis par l'élève et réfléchir avec l'élève à des solutions adaptées, comme en ajoutant des toilettes et des vestiaires séparés pour que l'élève se sente à l'aise.