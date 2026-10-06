L'IA permet à la police de Morges de gagner du temps sur ses tâches administratives. Image: Keystone / Unsplash, montage watson

Cette police romande se fait aider par une IA

La police de Morges utilise sa propre IA pour alléger ses tâches administratives. Une première dans le canton qui suscite de l’intérêt.

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Depuis ce printemps, la Police région Morges (PRM) s’appuie sur une intelligence artificielle pour coécrire ses mains courantes ainsi que ses rapports, rapporte 24 Heures. Baptisé «Trinity», l’outil réduirait le poids des tâches administratives pour les effectifs, selon le commandant David Stauffer:

«L’objectif initial était d’atteindre un gain de 10% sur ce type d’activité, mais l’impact va sans doute au-delà»

L'emploi d'une telle technologie est une première dans le canton de Vaud. La cinquantaine de policiers actifs au sein de la PRM ont en outre l’obligation de l’utiliser.

«Nous ne nous sommes pas demandé si nous voulions être pionniers, mais comment gagner en efficacité. L’IA va rapidement devenir incontournable et il faut s’en saisir.» David Stauffer Propos recueillis par 24 Heures

Une technologie qui ne fait pas tout

Nicolas Bulliard, responsable de l’Unité accueil et appui à l’engagement, coordonne ce projet. Il explique auprès de 24 Heures:

«Rédiger une main courante peut prendre jusqu’à tente ou quarante-cinq minutes. Désormais, cette durée peut être divisée par deux, voire plus.»

L’IA propose désormais un texte à partir des informations de la centrale, que les agents peuvent compléter d’un message vocal ou d’une photo. Ils peuvent aussi l’interroger pour identifier l’article du Code pénal ou du règlement communal applicable à une infraction.

Reste à savoir si l’on peut confier de tels documents à une machine, alors même que le chatbot du site de la PRM, lancé en 2023, a déjà produit des résultats mitigés. Se voulant rassurant, le commandant David Stauffer précise que «Trinity» a été conçu par la société vaudoise Deeplink, «à partir de zéro» et «en vase clos», relate 24 Heures:

«Que ce soit pour les mains courantes ou les rapports de police, les textes sont toujours relus, et en particulier les articles de loi mentionnés dans les dénonciations. C’est le policier qui signe et qui en est l’auteur.» David Stauffer

Un intérêt encore timide ailleurs

La PRM songe d’ailleurs à étendre l'emploi de l'IA à la transcription d’auditions. C'est l'utilisation qu'en fait la police cantonale vaudoise, qui n'y a cependant pas recours pour la rédaction de rapports.

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A Lausanne et dans les autres communes, l'utilisation de l'IA reste marginale. Didier Boillat, secrétaire général de la Conférence des Directeurs des Polices communales vaudoises, relève toutefois que «l’outil utilisé à Morges intéresse d’autres polices communales».

David Stauffer, satisfait des gains de temps que permet l'IA, conclut:

«La présence sur le terrain reste au cœur du travail des policiers. Et là, on ne parle pas d’IA, mais d’intelligence tout court.» Propos recueillis par 24 Heures

(ysc)