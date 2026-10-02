L'intelligence artificielle pourrait être utilisée par l'administration pour la traduction, l'examen de requêtes ou encore le traitement des données. Image: shutterstock/montage watson

Le Conseil fédéral veut que l'administration utilise l'IA

Le gouvernement a identifié cinq domaines dans lesquels l'intelligence artificielle pourrait soutenir l'administration et la rendre plus efficace.

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L'intelligence artificielle (IA) et l'automatisation doivent permettre une meilleure efficience de l'administration fédérale. Le Conseil fédéral a adopté un rapport en ce sens vendredi.

Etabli en exécution d'un postulat du conseiller national Andri Silberschmidt (PLR/ZH), le texte a pour objectif de simplifier les procédures, d’accélérer le traitement des dossiers et d’utiliser plus efficacement les ressources disponibles.

Malgré l'évolution démographique et l'augmentation des volumes de données, l'administration doit accomplir des tâches identiques ou croissantes avec des ressources humaines plus limitées, selon le gouvernement. L'IA et l'automatisation doivent donc permettre de soutenir les cadres et le personnel, et d’ouvrir la voie à de nouvelles solutions. Toutefois, leur utilisation doit être «centrée sur l’humain, digne de confiance et durable».

Cinq axes

Le rapport du Conseil fédéral identifie cinq domaines d'application prioritaire. On retrouve notamment la traduction assistée par ordinateurs, l'examen de requêtes et des cas, ou encore le traitement des données.

En matière de calendrier, l'administration fédérale doit désormais améliorer sa stratégie IA ainsi que la vue d’ensemble interne des systèmes d’intelligence artificielle et d’automatisation des processus que la Confédération développe, acquiert ou utilise. Elle doit aussi mettre en place des mesures pour accélérer l’exploitation des synergies entre les solutions d’automatisation et leur déploiement à grande échelle. (ats/tam)