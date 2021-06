Suisse

A Cressier (Neuchâtel), des pluies diluviennes et inondations ont lieu



Image: sda

Violentes inondations dans le canton de Neuchâtel

Des torrents se sont formés dans le village de Cressier, mardi, à la suite d'importantes précipitations.



Les orages ont provoqué d'importantes inondations, mardi, en fin de journée à Cressier et Frochaux dans le canton de Neuchâtel, a indiqué la police cantonale qui a reçu près de 500 appels. Les dégâts sont très conséquents, mais personne n'a été blessé.

Plusieurs familles doivent, en revanche, être relogées en raison des dégâts d'eau, mais aussi à cause des coupures d'électricité. La police salue l'élan de solidarité de la population pour héberger les gens qui en ont besoin.

«La rivière est sortie de son lit et a envahi le village», avait expliqué plus tôt Georges Lozouet, porte-parole de la police. Les flots charriaient des gravats et divers matériaux, indique la police cantonale neuchâteloise mercredi. Les pluies ont fait déborder le Ruhaut et des véhicules ont été emportés par les flots, rapporte ArcInfo.



En images: 1 / 10 Intempéries dans le canton de Neuchâtel source: sda / laurent gillieron

La police et les forces d'intervention – près de 120 personnes – ont œuvré toute la nuit pour stabiliser la situation qui est désormais sous contrôle, précise la police. Aucune personne blessée ou disparue n'est à déplorer. Plusieurs familles ont en revanche été relogées, en raison des dégâts d'eau mais aussi des coupures d'électricité.

Jusqu'à nouvel avis, il est fortement déconseillé à la population du secteur Cornaux-Cressier de boire l'eau du robinet, avait ensuite indiqué la police. Par précaution, il est recommandé de la faire bouillir. Les autorités de Cressier ont procédé, mercredi matin, à une distribution de bouteilles d’eau, détaille RTN. Pour toute question, appelez le bureau communal au 032 758 85 58.



Voitures dégagées

Mercredi en début d'après-midi, les rues avaient retrouvé un semblant d'allure, sous un soleil généreux qui aidait à sécher le bas des immeubles.

Les voitures ont pu être dégagées et le ballet des camions venant charger les matériaux descendus de la montagne, avec une eau s'écoulant à l'arrière des bennes en roulant, a rythmé la journée.

L'accès à Cressier était réservé aux seuls indigènes mercredi, les routes depuis Le Landeron et Cornaux étant fermées aux usagers de passage. L'autoroute A5 a été fermée par ailleurs à la circulation en direction de Bienne et de Lausanne dès 21h00 mardi. Elle a été rouverte au trafic dans la nuit. (jah/ats)