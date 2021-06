Orages, grêle, le ciel est-il en train de nous tomber sur la tête?

La grêle a fait près de 100 millions de dégâts

Les nombreux orages de grêles qui se sont abattus ces derniers jours en Suisse ont fait près de 100 millions de francs de dégâts, selon les assureurs. Les véhicules et l'agriculture ont été les plus touchés, avant tout sur le Plateau et le Jura.Rien que pour l'agriculture, Grêle Suisse fait face à quelque 2500 déclarations de sinistres qui ont provoqué des pertes d'un montant de 18 millions de francs, a annoncé mardi la société qui assure les récoltes d'environ 30 000 exploitations. Les grandes cultures, les cultures maraîchères et fruitières, les plantations de tabac ou les baies ont été particulièrement touchées dans les cantons de Vaud, Fribourg, Neuchâtel, Jura, ainsi que Berne, Lucerne, Zoug et Zurich. (ats)