Viola Amherd qui danse? Vous ne verrez rien de mieux avant Noël

Pour fêter les 50 ans du programme Jeunesse+Sport de la Confédération, notre ministre des Sports (et des F-35) a donné de sa personne, en rythme, dans les dédales du Palais fédéral. (Spoiler: elle s'en sort plutôt pas trop mal.)

«Les enfants m'ont demandé de danser😊» C'est ainsi que notre ministre du DDPS a dévoilé, dans son dernier tweet, une vidéo de deux minutes dans laquelle, surprise... bah... elle danse!

Viola Amherd, en veston et t-shirt, accompagnée d'une ribambelle de mioches sans gêne et de cadres fédéraux sans cravate, a lâché sa meilleure chorégraphie pour l'occasion. Mais à quelle occasion? Les 50 ans du programme Jeunesse+Sport de la Confédération.

Sur de la musique pop

Sans se mettre en avant, noyée dans un bonheur joyeusement candide et profondément made in Switzerland, la ministre de la Défense et des Sports se laisse naturellement porter par la chanson. Un morceau (très) pop créé tout spécialement pour le jubilé du programme et par un certain Alessandro Sabato. Le nom de ce tube fédéral? «Go Go». Simple, basique, logique.

Mais qui est Alessandro Sabato? «Vivez la fougue italienne du pianiste et chanteur biennois associée à un plaisir espiègle de jouer et un goût prononcé pour l’improvisation» Selon le site internet de l'artiste.

Ce n'est pas la première fois que notre ministre fait mumuse sur de la musique et entourée d'enfants. Dans le cadre du Camp scout fédéral, en août dernier, Viola Amherd s'est mise en scène en mode TikTok. Mignon!