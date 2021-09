Un oui clair au «mariage pour tous» se profile

A sept semaines des votations fédérales, un premier sondage montre que 64% des Suisses seraient séduits par le mariage pour tous. A l'inverse, une majorité du peuple rejetterait l'initiative «99%» des Jeunes socialiste.

Selon le premier sondage 20 Minutes/Tamedia, publié vendredi, 49% des électeurs diraient non à l'initiative populaire des Jeunes socialistes «Autoriser l'imposition des salaires, rendre le capital plus équitable» (Initiative 99%). L'avance est toutefois courte: 45% des personnes interrogées soutiennent le texte. Et seulement 6% ne se sont pas encore décidés.

Sans surprise, l'initiative n'est soutenue que par la gauche (81% des électeurs du PS, 78% des Verts), alors que les électeurs de tous les …