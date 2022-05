Vidéo

La police descend l'homme perché sur sa grue à Zurich ++ le trafic CFF perturbé

Un homme est monté sur une grue à la gare d'Oerlikon lundi soir et a refusé de descendre jusqu'à mardi matin. Il a déclenché plusieurs incendies. Les autorités ont fini par le maîtriser.

Lundi soir, à Zurich Oerlikon, un homme est monté sur une grue de chantier et y est resté jusqu'à peu après 11 heures. En raison de l'intervention de la police, le trafic ferroviaire toujours interrompu à la gare d'Oerlikon. Tous les trains sont annulés. La durée de la restriction n'est pas connue.

L'homme a été descendu de la grue. Image: sda

Peu après 11 heures, l'opération de sauvetage a réussi, selon le Tages Anzeiger. Les forces d'intervention ont pu maîtriser l'homme sur la grue et l'en faire descendre. Après 10 heures, les forces d'intervention ont pu s'avancer pour la première fois jusqu'à la grue et s'entretenir avec l'homme, comme le rapporte Züri Today. Les services d'urgence qui sont intervenus appartiennent à une unité spéciale de la police municipale, qui est utilisée en cas de risque particulier.

L'homme est sur sa grue depuis lundi soir. Image: sda

La raison de son geste n'est toujours pas claire. Pendant la matinée, l'homme s'est déplacé sur la flèche de la grue, d'où il a lancé des objets dans le vide, a indiqué la police municipale. Il a allumé un feu qui s'est éteint de lui-même.

Vers 7h30, il a, en outre, mis le feu à la cabine de la grue. Les pompiers ont pu éteindre les flammes, a déclaré un porte-parole de la police municipale zurichoise.

Vidéo: watson

Passants refoulés par la police

Des sauveteurs et des membres du groupe de négociation de la police municipale se sont rendus à plusieurs reprises auprès de l'homme avec une nacelle élévatrice et ont tenté d'entrer en contact avec lui, selon la police. Aucune conversation n'a, toutefois, pu être engagée et il n'a pas non plus été possible de le convaincre de descendre de la grue.

Les pompiers en action. Image: sda

Sur place, la police a largement bouclé la zone. Les badauds ont été repoussés par la police après 10 heures.

L'intervention de la police se poursuit, les pompiers et les ambulanciers sont également sur place. La police continue d'essayer d'entrer en contact avec l'homme sur la grue, a déclaré le porte-parole de la police. Les transports publics et le trafic individuel sont perturbés. (jah/ats)