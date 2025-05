Image d'illustration Keystone

Deux ados suspectés de plusieurs vols de véhicules en Suisse romande

Deux mineurs de 17 ans ont été interpellés en lien avec des véhicules volés à Sion (VS) et à Ardon (VS) ce week-end.

Deux mineurs de nationalité suisse âgés de 17 ans soupçonnés d'avoir perpétré une série de délits en lien avec des véhicules volés à Sion puis Ardon ont été interpellés, selon un communiqué de presse diffusé, mercredi, par la police cantonale valaisanne. Les faits se sont produits dans la nuit de samedi à dimanche.

Aux premières heures de la journée de dimanche, un vol par effraction a été perpétré dans un centre de véhicules d'occasion à Ardon. Les individus ont ensuite pris la fuite à bord de deux automobiles dérobées.

Rapidement alertée par des témoins de la scène, la Police cantonale valaisanne a mis en place un bouclage dans la région. Lors de l’intervention, un policier a été mis en danger par les deux complices présumés, qui ont forcé un barrage, manquant de peu de le percuter.

Interpellé à Genève

Un des individus a été contraint d’abandonner son véhicule et a pris la fuite à pied. Il a pu être localisé et interpellé grâce à l’intervention d’un chien du groupe canin de la Police cantonale valaisanne. Quant à l'autre adolescent, il a été interpellé à Genève, lundi matin, à la suite des investigations menées sur place.

Les premiers éléments de l’enquête ont révélé que les auteurs présumés, domiciliés hors du Valais, étaient arrivés sur les lieux à bord d’un véhicule également volé, peu de temps avant dans une carrosserie de Sion.

L’enquête se poursuit sous la direction du Tribunal des mineurs. (jzs/ats)