Le Covid long, ça existe vraiment? Explication en vidéo



Est-ce que le Covid long existe vraiment? On fait le point

Après plus d’un an de pandémie, certains souffrent toujours de séquelles liées au Covid. Selon une étude récente des hôpitaux universitaires de Genève (HUG), le Covid long affecte aujourd’hui environ 40% de ceux qui ont été malades, avec des symptômes aussi divers que variés (et surtout, jamais totalement explicables).

On a fait le point avec le Docteur Mayssam Nehme, cheffe de clinique en charge de la consultation Covid long aux HUG à Genève.

Vidéo: watson

